Дегтярев о Fan ID: «Инструмент хорошо себя зарекомендовал. С ним меньше хулиганят, меньше драк и мата на трибунах. Посещаемость начала расти. Регистрация занимает минуту»

Михаил Дегтярев: Fan ID хорошо зарекомендовал себя.

Михаил Дегтярев заявил, что система паспорта болельщика работает хорошо.

Ранее министр спорта РФ сообщил о планах расширить систему Fan ID в футболе и других видах спорта.

«Начнем с того, что этот инструмент себя зарекомендовал хо-ро-шо. Он работает, он позволил фактически чемпионат России по футболу превратить, точнее вернуть, в формат семейного мероприятия, где меньше хулиганят, меньше драк, меньше мата на трибунах.

То, что посещаемость снизилась, логично: всегда, когда ограничительные меры, [посещаемость] снижается на время. Сейчас она начала расти.

Я сам лично зарегистрировался, всех детей зарегистрировал, скачал приложение для болельщиков, всем советую. Это занимает ровно одну минуту. А если есть еще загранпаспорт с чипом, вообще 30 секунд», – сказал Дегтярев.