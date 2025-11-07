Форвард «Амура» Петьков: «Неправильно, что на аренах нет алкоголя. Люди приходят расслабиться, это заработок для клубов. Большой минус, что ввели Fan ID»
Кирилл Петьков: неправильно, что на стадионах не продают алкоголь.
Нападающий «Амура» Кирилл Петьков считает неправильным, что на стадионах в FONBET КХЛ и Мир РПЛ не продают алкоголь.
«Я считаю немного неправильным то, что у нас в ледовых дворцах и на футбольных аренах не продают алкоголь. Люди приходят поболеть за свой клуб, выпить, расслабиться. Прежде всего, это заработок для клубов.
Большой минус, что на аренах нет алкоголя и ввели паспорта болельщика», – сказал Кирилл Петьков.
«Все 16 клубов поддерживают». Как РПЛ и РФС видят возвращение пива на стадионы 🍺
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости