Форвард «Амура» Петьков: «Неправильно, что на аренах нет алкоголя. Люди приходят расслабиться, это заработок для клубов. Большой минус, что ввели Fan ID»

Кирилл Петьков: неправильно, что на стадионах не продают алкоголь.

Нападающий «Амура » Кирилл Петьков считает неправильным, что на стадионах в FONBET КХЛ и Мир РПЛ не продают алкоголь.

«Я считаю немного неправильным то, что у нас в ледовых дворцах и на футбольных аренах не продают алкоголь. Люди приходят поболеть за свой клуб, выпить, расслабиться. Прежде всего, это заработок для клубов.

Большой минус, что на аренах нет алкоголя и ввели паспорта болельщика», – сказал Кирилл Петьков.

