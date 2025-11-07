  • Спортс
Президент КХЛ Морозов: «Сейчас мы играем без Fan ID, нас это устраивает. У нас другая публика – более семейная. Когда придет какое-то решение, будем говорить»

Президент FONBET Чемпионата КХЛ Алексей Морозов заявил, что лигу устраивает отсутствие Fan ID для хоккейных болельщиков. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах расширить систему Fan ID в футболе и других видах спорта.

– Министр спорта РФ говорит, что Fan ID может расширяться на новые соревнования и турниры. Что будет, если такое появится в хоккее?

– Когда придет какое-то решение, тогда и будем говорить. На текущий момент решение такое, что мы играем без Fan ID, нас это устраивает. У нас другая публика – более семейная, другое поведение.

Мы давно к этому шли. Дворцы у нас меньше, за которыми комфортнее следить. Везде есть камеры, которые отслеживают тех, кто ведет себя неподобающе.

В хоккее не было каких-то глобальных эксцессов. Наша аудитория поменялась, теперь мы видим семейный праздник и досуг, – сказал Морозов во время форума «Россия – спортивная держава».

Источник: «Спорт-Экспресс»
