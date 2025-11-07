Президент КХЛ Морозов: «Сейчас мы играем без Fan ID, нас это устраивает. У нас другая публика – более семейная. Когда придет какое-то решение, будем говорить»

Алексей Морозов: В КХЛ играем без Fan ID, нас это устраивает.

Президент FONBET Чемпионата КХЛ Алексей Морозов заявил, что лигу устраивает отсутствие Fan ID для хоккейных болельщиков. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах расширить систему Fan ID в футболе и других видах спорта.

– Министр спорта РФ говорит, что Fan ID может расширяться на новые соревнования и турниры. Что будет, если такое появится в хоккее?

– Когда придет какое-то решение, тогда и будем говорить. На текущий момент решение такое, что мы играем без Fan ID, нас это устраивает. У нас другая публика – более семейная, другое поведение.

Мы давно к этому шли. Дворцы у нас меньше, за которыми комфортнее следить. Везде есть камеры, которые отслеживают тех, кто ведет себя неподобающе.

В хоккее не было каких-то глобальных эксцессов. Наша аудитория поменялась, теперь мы видим семейный праздник и досуг, – сказал Морозов во время форума «Россия – спортивная держава».