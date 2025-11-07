  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Роднина считает, что Fan ID можно ввести не только в футболе: «Почему бы и нет? Просто люди с трудом воспринимают новшества и в спорте, и в жизни»
52

Роднина считает, что Fan ID можно ввести не только в футболе: «Почему бы и нет? Просто люди с трудом воспринимают новшества и в спорте, и в жизни»

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о том, стоит ли расширять действие системы Fan ID на различные виды спорта.

Сейчас Fan ID обязателен для посещения матчей РПЛ, финала Кубка и Суперкубка России по футболу.

«Почему бы и нет? Дело ведь не в буйных футбольных фанатах. Паспорт болельщика – не отличительный знак, а возможность посещать спортивные мероприятия. Просто люди всегда с трудом воспринимают какие-то новшества и в спорте, и в жизни.

Я не очень хорошо понимаю позицию людей, которые до сих пор против Fan ID. Мне сложно представить, на что они обиделись. В спорте мы живем по правилам и по нормативам. Если принимаются изменения, а ты хочешь продолжать в этом деле участвовать, стоит согласиться», – сказала Роднина.

90% молодежи вовлечено в спорт, Fan ID расширят «на новые матчи и кубки». Свежие идеи и подсчеты Дегтярева

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoИрина Роднина
Fan ID
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Роднина о том, что в Подмосковье тренер ударил 9-летнюю фигуристку: «Будет проведено расследование. Что стало поводом, пока неизвестно»
вчера, 19:11
Ирина Роднина: «ISU давно лишил Валиеву всех званий и титулов. Это сделали, когда ее признали виновной в употреблении препаратов»
вчера, 17:02
«Большунов – личность, сравнимая с Родниной по масштабу». Дмитрий Васильев о российских спортсменах
вчера, 13:15
Главные новости
Девид Нарижный: «Карьеру завершать не планирую. Просто нужно определиться с операцией и сроками восстановления»
4 минуты назад
Жулин о Нарижном: «Ждем ответ от врача. Там какая-то хитрая история – не поймешь, нужна операция или укол»
13 минут назад
Гран-при Японии. Самоделкина лидирует после первой разминки, Сакамото, Хигучи, Пеццетта, Эверхардт выйдут на лед с короткими программами
24 минуты назадLive
Мама Костылевой: «Очень неприятно читать комментарии о якобы продаже Лены в Китай. Плющенко наоборот отмел даже мысли о смене гражданства»
26 минут назад
Базылюк сделала два четверных сальхова в произвольной программе на Гран-при в Казани, Тугузбаева прыгнула четверной тулуп
58 минут назад
Хабибуллина и Княжук, Сарновский снялись с этапа Гран-при России в Казани
сегодня, 10:10
Гран-при России. «Идель». КМС. Сарновская, Сарафанова, Парсегова, Принева, Базылюк выступят с произвольными программами
сегодня, 09:43Live
⚡ Гран-при Японии. Кагияма выиграл короткую программу, Сато – 2-й, Чха Чжун Хван – 3-й
сегодня, 08:48
Елена Костылева: «Звали в Китай, говорили: два старта – и ты отбираешься в сборную, сделаем спортивное гражданство. Но я сразу сказала – нет»
сегодня, 08:09
Расписание Гран-при Японии: там выступят Сакамото, Хендрикс, Кагияма, Суй и Хань, Майя и Алекс Шибутани
сегодня, 07:49
Ко всем новостям
Последние новости
Солодников о шоу в Северной Корее: «В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу – активно поддерживали, было очень приятно»
вчера, 20:36
Ильяс Халиуллин: «Сегодня в Татарстане праздник – День Конституции. Можно сказать, я поздравил жителей республики своим прокатом»
вчера, 20:23
Дмитрий Чигирев женился
5 ноября, 19:42Фото
Елизавета Куликова: «Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной»
3 ноября, 11:21
Кагановская о танцах на льду на международной арене: «Нам интересно посмотреть на всех участников Гран-при. Кого могли бы выделить? Сизерон»
3 ноября, 11:12
«Не волнуйся, не ссы. Как будет – так будет». Участники Гран-при в Красноярске рассказали, какую тренерскую установку дали бы перед прокатом
3 ноября, 07:50Видео
Глеб Ковтун: «Одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом»
1 ноября, 13:18
Диана Мильто: «У нас в семье средний брат занимается хоккеем, младший пока ничем не занимается. Раньше учила его скольжению, надеюсь, что-то ему пригодилось»
1 ноября, 10:34
Элина Гойдина не выступит на чемпионате Эстонии из-за поднятия возрастного ценза местной федерацией
1 ноября, 09:15
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
26 октября, 12:12