Роднина считает, что Fan ID можно ввести не только в футболе: «Почему бы и нет? Просто люди с трудом воспринимают новшества и в спорте, и в жизни»

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о том, стоит ли расширять действие системы Fan ID на различные виды спорта.

Сейчас Fan ID обязателен для посещения матчей РПЛ, финала Кубка и Суперкубка России по футболу.

«Почему бы и нет? Дело ведь не в буйных футбольных фанатах. Паспорт болельщика – не отличительный знак, а возможность посещать спортивные мероприятия. Просто люди всегда с трудом воспринимают какие-то новшества и в спорте, и в жизни.

Я не очень хорошо понимаю позицию людей, которые до сих пор против Fan ID. Мне сложно представить, на что они обиделись. В спорте мы живем по правилам и по нормативам. Если принимаются изменения, а ты хочешь продолжать в этом деле участвовать, стоит согласиться», – сказала Роднина.

