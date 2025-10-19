Ву о «Спартаке»: «Великий клуб, я всегда хотел играть в большом клубе. В «Ренне» тоже не было еврокубков, это не проблема. Я хочу расти как футболист»

Кристофер Ву объяснил, почему перешел в «Спартак» из «Ренна».

Камерунский защитник выступал за клуб Лиги 1 с 2022 по 2025 год, сыграв 60 матчей во всех турнирах. В начале сентября 24-летний футболист подписал четырехлетний контракт с красно-белыми.

«Я перешел в «Спартак», потому что всегда хотел играть в большом клубе. А «Спартак» – это очень большой и великий клуб.

В «Ренне » я тоже не играл в еврокубках. Поэтому отсутствие еврокубков – не проблема для меня. Я просто хочу играть и расти как футболист. «Спартак » – идеальное место», – сказал Ву.