  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ву о «Спартаке»: «Великий клуб, я всегда хотел играть в большом клубе. В «Ренне» тоже не было еврокубков, это не проблема. Я хочу расти как футболист»
3

Ву о «Спартаке»: «Великий клуб, я всегда хотел играть в большом клубе. В «Ренне» тоже не было еврокубков, это не проблема. Я хочу расти как футболист»

Кристофер Ву объяснил, почему перешел в «Спартак» из «Ренна».

Камерунский защитник выступал за клуб Лиги 1 с 2022 по 2025 год, сыграв 60 матчей во всех турнирах. В начале сентября 24-летний футболист подписал четырехлетний контракт с красно-белыми.

«Я перешел в «Спартак», потому что всегда хотел играть в большом клубе. А «Спартак» – это очень большой и великий клуб.

В «Ренне» я тоже не играл в еврокубках. Поэтому отсутствие еврокубков – не проблема для меня. Я просто хочу играть и расти как футболист. «Спартак» – идеальное место», – сказал Ву.

«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?3603 голоса
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяпремьер-лига Англия
Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Legalbet
logoпремьер-лига Россия
logoКристофер Ву
logoСпартак
logoРенн
logoлига 1 Франция
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Защитник «Спартака» Ву не знает Пушкина: «Путина знаю. Его все знают»
86вчера, 15:44
Ву о «Спартаке»: «Много техничных футболистов. Очень сильная команда, способная добиться высоких результатов»
2326 сентября, 04:43
Новичок «Спартака» Ву: «Счастлив перейти в самый большой клуб в России. Очень жду первых матчей»
865 сентября, 10:45
Главные новости
Месси продлит контракт с «Интер Майами». 38-летний аргентинец сосредоточен на проекте (Фабрицио Романо)
17 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Комо», «Милан» примет «Фиорентину»
79сегодня, 05:28
Жоан Лапорта: «Камп Ноу» станет лучшим стадионом в мире – это наследие будущих поколений. Мы добились независимости «Барсы»
1829 минут назад
Павлюченко о голе Воробьева от углового флажка: «Даже я бы такое не пропустил. Тороп сыграл неудачно, что он делал?»
1451 минуту назад
«Станкович, Тедеско – футбольные люди, а не директора всякие. Сейчас в «Спартак» другого взяли – еще и болельщик ЦСКА. Романцева или Мостового назначьте гендиректором». Ловчев о красно-белых
23сегодня, 09:14
«ПСЖ» не оштрафует Сафонова за интервью о нехватке игрового времени, хотя в клубе были недовольны словами вратаря. Матвей не планирует уходить («СЭ»)
32сегодня, 08:59
Геркус про «Локомотив»: «Ставка на русский костяк работает – яркая игра, и результат есть. У «Спартака» безумные инвестиции в легионеров – выходят 7-8 дорогущих игроков, и каков итог?»
34сегодня, 08:51
Экс-судья Фернандес о матче «Барсы» с «Жироной»: «Флик заслужил удаление. Рэшфорд просил пенальти, но даже если контакт был в штрафной, то очень слабый – это не 11-метровый»
28сегодня, 08:20
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Сочи», «Динамо» против «Ахмата», «Рубин» сыграет с «Балтикой»
1532сегодня, 05:10
Глушенков о прозвище «русский бразилец»: «Никак не реагирую. Хочу просто прогрессировать и помочь «Зениту» выбраться на первое место и закрепиться там»
50сегодня, 08:01
Ко всем новостям
Последние новости
Губерниев о голе Воробьева: «Самый красивый за все время в РПЛ. Сравним с мячом ван Бастена Дасаеву и голами Лобановского с угловых – что-то божественное»
13 минуты назад
Радимов о «Краснодаре»: «Это чемпионская история – могут проиграть «Зениту», «Локомотиву», ЦСКА, но обыгрывают команды ниже классом. Уверенности сейчас больше»
4 минуты назад
Масалитин о 0:3 с «Локо»: «У ЦСКА не было лидера, Акинфеев своей игрой и харизмой мог бы завести команду. Игра не получилась – армейцы не были готовы, тактика в обороне не сработала»
113 минут назад
«Комо» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 13:30
556 минут назад
Черданцев про Карпина: «Он очень мудрит, он ученик Романцева, у которого была идея, что в футбол можно научить играть дерево. Иногда кажется – искусство ради искусства»
522 минуты назад
Кейн о голе после толчка Гирасси: «Я просто прикрывал мяч, это соревновательный спорт. Гол есть гол, «Бавария» двигается дальше»
30 минут назад
Сакки об «Интере»: «Победа над «Ромой» показала, что команда прибавляет, работа Киву приносит плоды. «Нерадзурри» прекрасно читали игру и не давали сопернику передышки»
41 минуту назад
Круговой об ударе Воробьева с углового флага: «Торопа подбодрили – пропустил такой курьезный гол. Это футбол, в таблице будет интересней дальше»
7сегодня, 09:12
Агент Баринова о продлении с «Локо»: «Идут вялотекущие переговоры. Ничего особенного нет, кроме статуса игрока по отношению к клубу»
2сегодня, 09:02
Первая лига. «Челябинск» против тульского «Арсенала», «КАМАЗ» играет с «Родиной», «Факел» встретится с «Ротором» в понедельник
9сегодня, 09:01Live