Ву о «Спартаке»: «Великий клуб, я всегда хотел играть в большом клубе. В «Ренне» тоже не было еврокубков, это не проблема. Я хочу расти как футболист»
Кристофер Ву объяснил, почему перешел в «Спартак» из «Ренна».
Камерунский защитник выступал за клуб Лиги 1 с 2022 по 2025 год, сыграв 60 матчей во всех турнирах. В начале сентября 24-летний футболист подписал четырехлетний контракт с красно-белыми.
«Я перешел в «Спартак», потому что всегда хотел играть в большом клубе. А «Спартак» – это очень большой и великий клуб.
В «Ренне» я тоже не играл в еврокубках. Поэтому отсутствие еврокубков – не проблема для меня. Я просто хочу играть и расти как футболист. «Спартак» – идеальное место», – сказал Ву.
«Ливерпуль» – «МЮ». Кто победит?3603 голоса
Ливерпуль
Будет ничья
Манчестер Юнайтед
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости