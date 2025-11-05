Хакими пропустит около двух месяцев из-за травмы, полученной после подката Диаса. Участие марроканца в Кубке Африки под вопросом
Ашраф Хакими выбыл на длительный срок из-за травмы.
Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими был вынужденно заменен в конце первого тайма матча с «Баварией» в ЛЧ (1:2) после подката сзади от Луиса Диаса. Марокканец в слезах покидал поле, а главный арбитр показал Диасу красную карточку.
Как сообщает Marca, Хакими прошел обследование сегодня утром в Париже. У защитника диагностирован разрыв синдесмоза (непрерывное соединение костей – Спортс’‘) с легким повреждением дельтовидной связки голеностопа. Он выбыл примерно на два месяца.
Участие Хакими в Кубке Африки, который стартует 21 декабря, находится под большим вопросом.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
