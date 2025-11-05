  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хакими пропустит около двух месяцев из-за травмы, полученной после подката Диаса. Участие марроканца в Кубке Африки под вопросом
5

Хакими пропустит около двух месяцев из-за травмы, полученной после подката Диаса. Участие марроканца в Кубке Африки под вопросом

Ашраф Хакими выбыл на длительный срок из-за травмы.

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими был вынужденно заменен в конце первого тайма матча с «Баварией» в ЛЧ (1:2) после подката сзади от Луиса Диаса. Марокканец в слезах покидал поле, а главный арбитр показал Диасу красную карточку. 

Как сообщает Marca, Хакими прошел обследование сегодня утром в Париже. У защитника диагностирован разрыв синдесмоза (непрерывное соединение костей – Спортс’‘) с легким повреждением дельтовидной связки голеностопа. Он выбыл примерно на два месяца.

Участие Хакими в Кубке Африки, который стартует 21 декабря, находится под большим вопросом.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoПСЖ
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛуис Диас
logoбундеслига Германия
logoтравмы
logoБавария
logoСборная Марокко по футболу
logoлига 1 Франция
logoАшраф Хакими
logoКубок Африки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Фонбет Кубок России. 1/4 финала. ЦСКА против «Махачкалы», «Зенит» примет «Динамо», «Краснодар» победил «Оренбург», «Спартак» сыграет с «Локо» в четверг
13 минут назадLive
Депутат Ющенко о Fan ID: «Никто не видит плюсы, только Дегтярев и чиновники рядом. Какой смысл расширять? Некуда деньги девать? Порядок и так был, ФСБ хорошо работает»
17 минут назад
Лапорта о Ямале: «Ламин – гений, наша задача – заботиться о нем и защищать. Нужно относиться к нему с пониманием, ведь у него была пубалгия, это не проходит в одночасье»
23 минуты назад
Врываемся в работу после праздника − ищем менеджера в команду спортивной статистики. Ждем именно вас!
28 минут назадВакансия
Анри о реакции Винисиуса на замену в класико: «Он человек, все мы совершаем ошибки. Я тоже терял самообладание. У него хватило мужества извиниться. Не думаю, что это будет проблемой»
32 минуты назад
Николай Валуев: «Если Fan ID спас несколько жизней, чего мы можем не знать, значит, его ввели не зря. Уверяю вас, на стадионах стало лучше»
51 минуту назад
Рафинья о работе с психологом: «Это помогло мне разобраться в эмоциях, справиться с критикой и давлением. Терапия сделала меня лучше не только как игрока, но и как личность, мужа и отца»
сегодня, 14:28
Саморано о словах Ямаля про «жульничающий» «Реал»: «Я никогда не слышал, чтобы такое говорил Месси, а он был лучшим в мире»
сегодня, 14:10
Роналду о гибели Жоты: «Я много плакал. Очень сложный момент для страны, семей, друзей, партнеров. Катастрофа»
сегодня, 13:56
Флик не планирует уходить из «Барселоны». Тренер счастлив в клубе (Флориан Плеттенберг)
сегодня, 13:45
Ко всем новостям
Последние новости
Сборная Германии показала форму к ЧМ-2026 – белую с ромбовидным узором в черно-красно-золотых тонах
2 минуты назадФото
«Динамо» Махачкала – ЦСКА. Мусаев, Шуманский и Кармо в старте. Онлайн-трансляция
13 минут назадLive
«Шанхай» Слуцкого проиграл «Дарул Такзим» в азиатской ЛЧ – 1:3. За «Шэньхуа» забил Сауло Минейро с пенальти
28 минут назад
«Краснодар» обыграл «Оренбург» в гостях – 3:1. Кордоба забил на 88-й и 95-й, у Козлова гол и 2 ассиста
28 минут назад
Глава РПЛ Алаев: «Лимит находится в полномочиях министра, окончательное решение за ним. Встреча с клубами не состоялась»
52 минуты назад
Шамиль Газизов: «Люди уже привыкли к Fan ID. Я исполняю задачи, поставленные руководством моей страны. Если регулятор говорит, что отмены не будет, – будем выполнять»
сегодня, 14:25
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого проиграл «Дарул Такзим», «Виссел Кобе» победил «Ульсан ХД»
сегодня, 14:14
Левандовски о будущем: «В моем возрасте я думаю о том, что лучше, но никуда не спешу. Я сосредоточен на этом сезоне»
сегодня, 14:09
Первая лига. «Урал» играет с «Челябинском»
сегодня, 14:03Live
«Крылья Советов» встретятся с «Зенитом». Приходите поддержать самарцев на стадионе!
сегодня, 14:00Реклама