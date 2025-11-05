  • Спортс
  • У Дембеле травма икроножной мышцы, у Мендеша – растяжение связок колена. Футболисты «ПСЖ» выбыли на несколько недель
2

В «ПСЖ» рассказали о травмах Усмана Дембеле, Нуну Мендеша и Ашрафа Хакими.

Дембеле получил повреждение икроножной мышцы в матче Лиги чемпионов против «Баварии» (1:2) и был заменен на 25-й минуте. Вингер пропустит несколько недель, сообщает пресс-служба «ПСЖ». RMC Sport уточняет, что Дембеле наверняка пропустит матч с «Лионом» в Лиге 1 в воскресенье, а также ноябрьские матчи сборной Франции с Украиной и Азербайджаном.

Нуну Мендеш также выбыл на неколько недель из-за растяжения связок левого колена.

У Ашрафа Хакими, вынужденно замененного в конце первого тайма матча с «Баварией» после подката сзади от Луиса Диаса, диагностировано серьезное растяжение связок голеностопа. Сообщалось, что защитник может пропустить до двух месяцев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «ПСЖ»
