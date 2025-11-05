  • Спортс
  • Анри о реакции Винисиуса на замену в класико: «Он человек, все мы совершаем ошибки. Я тоже терял самообладание. У него хватило мужества извиниться. Не думаю, что это будет проблемой»
5

Анри о реакции Винисиуса на замену в класико: «Он человек, все мы совершаем ошибки. Я тоже терял самообладание. У него хватило мужества извиниться. Не думаю, что это будет проблемой»

Тьерри Анри высказался о поведении Винисиуса Жуниора в класико.

Бывший нападающий «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри высказался о поведении вингера «Реала» Винисиуса Жуниора в класико. 

Напомним, бразильский вингер «Реала» резко отреагировал на замену в матче с «Барселоной» в Ла Лиге (2:1) и не пожал руку Хаби Алонсо. Позднее он извинился. 

«Я был в такой ситуации, я это делал. Я терял самообладание из-за судей, из-за партнеров по команде, из-за себя. Иногда, кстати, я играл лучше, когда был зол. 

Хорошо ли это выглядит? Нет, нельзя так разговаривать с тренером. Но у него хватило мужества извиниться, он принес извинения. Мы все иногда теряем контроль над собой, так делать нельзя, мы все это знаем. Но он человек, мы все совершаем ошибки, надо двигаться дальше. Я не думаю, что это будет проблемой по ходу этого сезона. 

Мы все это видели, мы все так делали. Так что я не собираюсь сидеть здесь и говорить: «Ты никогда не должен так делать, это неуважение». Да, мы все это знаем, но он человек. 

Я всегда говорю, что люди хотят эмоций, но когда ты слишком эмоционален, ты заходишь слишком далеко. Этого не хочется видеть, но иногда это происходит. Я тоже иногда терял самообладание, пускай и не так», – сказал Анри. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: CBS Sports
