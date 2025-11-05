  • Спортс
Саморано о словах Ямаля про «жульничающий» «Реал»: «Я никогда не слышал, чтобы такое говорил Месси, а он был лучшим в мире»

Иван Саморано отреагировал на слова Ламина Ямаля про «Реал».

Бывший форвард «Реала» Иван Саморано отреагировал на слова вингера «Барселоны» Ламина Ямаля про мадридский клуб. 

Напомним, на стриме медиафутбольной лиги Kings League 18-летний футболист заявил, что мадридцы «жульничают и жалуются».

«Реал Мадрид» – это команда с достоинством и культурой, и игроки, которые играют за «Мадрид», должны олицетворять это.

Я никогда не слышал, чтобы Месси говорил, что «Реал» жульничает, а он был лучшим в мире», – сказал Саморано в программе El Cafelito на El Chiringuito. 

Саморано о Ямале: «Я бы не подписал его в «Реал», он не воплощает дух клуба. Я взял бы Педри – он скромный и не говорит лишнего. У него душа «Мадрида»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
