Рафинья о работе с психологом: «Это помогло мне разобраться в эмоциях, справиться с критикой и давлением. Терапия сделала меня лучше не только как игрока, но и как личность, мужа и отца»

Рафинья Диас рассказал, как ему помог психолог.

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас рассказал, как ему помогла работа с психологом.

– В других интервью вы упоминали, что в «Барселоне» вам приходилось нелегко. Как работа с психологом помогла вам набрать оптимальную форму?

– Это сыграло фундаментальную роль. Футбол часто фокусируется исключительно на физических и технических аспектах, но разум – это то, что поддерживает тебя в самые трудные моменты.

Работа с психологом помогла мне разобраться в собственных эмоциях, справиться с критикой, давлением и даже неуверенностью в себе, которая иногда возникает, когда дела идут не очень хорошо. Это дало мне инструменты, чтобы сохранять спокойствие и сосредотачиваться на том, что действительно важно, и не позволять негативу захлестывать меня.

Я считаю, что терапия сделала меня лучше не только как игрока, но и как личность, мужа и отца. Я стал более уравновешенным и лучше подготовленным к трудностям.

– Помогло ли вам наличие семьи и отцовство взглянуть на вещи с другой стороны?

– Еще как. Появление семьи полностью изменило мой взгляд на жизнь. Раньше все было связано с футболом – каждая победа и каждое поражение определяли мое настроение, мой день, мою энергию.

Теперь, когда я прихожу домой и вижу, как мой сын бежит обнимать меня, я понимаю, что жизнь намного шире. Конечно, футбол по-прежнему остается моей страстью и моей работой, но это еще не все.

Моя семья поддерживает меня, напоминает о том, что действительно важно, и дает мне силы справиться с любой ситуацией. Это помогает мне понять, что даже когда на поле все складывается не совсем удачно, дома меня ждет то, что важнее всего, – сказал Рафинья.