Чичарито: «Гол Агуэро – один из главных моментов в истории АПЛ, но я один из немногих, кого он не радует! Болезненно для «МЮ», скорее мы упустили титул, чем «Сити» его выиграл»

Хавьер Эрнандес вспомнил, как «Манчестер Юнайтед» упустил победу в АПЛ в 2012-м.

«Не заставляйте меня говорить об этом! У меня мог быть титульный хет-трик в АПЛ , но его нет из-за этого матча [«Манчестер Сити » против КПР].

Не хочу умалять заслуги «Манчестер Сити», но думаю, что это скорее мы упустили титул, чем они его выиграл. В конце сезона мы вели в домашнем матче против «Эвертона», но сыграли вничью со счетом 4:4. Набери мы эти два очка, были бы чемпионами.

Тот гол Агуэро – один из главных моментов в истории АПЛ, но я один из немногих, кого он не радует! Для нас это был крайне болезненный момент», – сказал форвард, известный как Чичарито.