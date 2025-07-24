Чичарито извинился за слова о женщинах: «Постараюсь выражать мысли с большей ясностью и чуткостью. Воспользуюсь этой возможностью, чтобы сделать выводы и расти»

Чичарито извинился за свои слова о женщинах.

Ранее бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и «Реала», ныне выступающий за «Гвадалахару», выложил видеоролики с обращением к женщинам у себя в соцсетях. Впоследствии он был оштрафован и получил предупреждение от Федерации футбола Мексики.

«Я искренне благодарю всех, кто поддерживал меня, тех, кто с уважением делился со мной своими взглядами и призывал меня стать лучше.

Я глубоко сожалею о любом недопонимании или дискомфорте, которые могли вызвать мои недавние слова. У меня никогда не было намерения причинять боль или вносить раздор.

Мой приоритет как отца, мужчины и члена этого сообщества – действовать с уважением, скромностью и ответственностью. Я слушаю, размышляю и постараюсь выражать свои мысли с большей ясностью и чуткостью, особенно по таким деликатным вопросам.

Я верю, что перемены начинаются с тебя самого. Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы сделать выводы, расти и продолжать работать над тем, чтобы стать лучшей версией себя, основанной на честности, любви к моей семье, моим ценностям и с любовью ко всем вам», – написал 37-летний Хавьер Эрнандес .

«Гвадалахара» о словах Чичарито про женщин: «Высказывания противоречат принципам и ценностям клуба. Мы привержены гендерному равенству и уважению ко всем. Приняли меры»

Чичарито – женщинам: «Вы хотите мужчину-кормильца, но для вас уборка – это патриархальное угнетение... Интересно»

Чичарито – женщинам: «Многие из нас хотят любить, заботиться и обеспечивать вас, но вы должны принимать и уважать мужественность. Вы искореняете ее, делая общество сверхчувствительным»