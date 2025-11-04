Пальцев после 2:1 со «Спартаком»: «Поведение Станковича мне импонирует, но всему есть предел. Он еще в первом тайме мог красную получить»
Валентин Пальцев после победы над «Спартаком» высказался о поведении Деяна Станковича.
В воскресенье «Краснодар» обыграл «Спартак» в домашнем матче 14-го тура Мир РПЛ (2:1). Главный тренер красно-белых получил желтую карточку за споры с судьями в 1-м тайме.
– Прошлое поражение «Краснодара» дома 0:3 как-то на тебя воздействовало эмоционально? Поведение Станковича?
– Нет, я вообще спокоен. Мне очень импонирует поведение Станковича в матчах, но всему есть свой предел. Он мог получить красную карточку еще в первом тайме.
– Не кажется, что он иногда чересчур эмоционален?
– Он «игровик», весь в игре, поэтому это нормально.
– Это может поломать систему в команде, саму игру в целом?
– Я не лезу в это, не знаю. У меня хороший тренер – Мурад Олегович Мусаев. Он спокойный и рассудительный, мне этого хватает, – сказал защитник «Краснодара».