Агкацев о травме пальца: «Не до конца все зажило. Может, зимой прооперирую, чтобы не надо было заматывать два пальца. Сейчас чувство мяча теряю, но лучше так»

Станислав Агкацев о травме пальца: не до конца зажило, зимой могу прооперировать.

Вратарь «Краснодара » Станислав Агкацев сказал, что испытывает дискомфорт в связи с травмой пальца.

– Насколько травма пальца тебя беспокоит или вызывает дискомфорт?

– Скорее вызывает дискомфорт. Не до конца все зажило. Может быть, зимой, когда будет пауза, проконсультируемся и прооперирую, чтобы не надо было каждый раз заматывать два пальца.

Я уверен, если я два пальца вместе не смотаю, то малейший удар – может повториться то же самое.

Лучше перестраховаться. Конечно, чувство мяча теряю, но лучше так, – сказал Агкацев.