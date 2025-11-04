  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агкацев о травме пальца: «Не до конца все зажило. Может, зимой прооперирую, чтобы не надо было заматывать два пальца. Сейчас чувство мяча теряю, но лучше так»
0

Агкацев о травме пальца: «Не до конца все зажило. Может, зимой прооперирую, чтобы не надо было заматывать два пальца. Сейчас чувство мяча теряю, но лучше так»

Станислав Агкацев о травме пальца: не до конца зажило, зимой могу прооперировать.

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев сказал, что испытывает дискомфорт в связи с травмой пальца. 

– Насколько травма пальца тебя беспокоит или вызывает дискомфорт?

– Скорее вызывает дискомфорт. Не до конца все зажило. Может быть, зимой, когда будет пауза, проконсультируемся и прооперирую, чтобы не надо было каждый раз заматывать два пальца.

Я уверен, если я два пальца вместе не смотаю, то малейший удар – может повториться то же самое.

Лучше перестраховаться. Конечно, чувство мяча теряю, но лучше так, – сказал Агкацев. 

«Ливерпуль» против «Реала» в Лиге чемпионов. Кто победит?2883 голоса
ЛиверпульЛиверпуль
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
Реал МадридРеал Мадрид
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
logoКраснодар
logoЧемпионат.com
logoтравмы
logoпремьер-лига Россия
logoСтанислав Агкацев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агкацев о попытке похищения Мостового: «Слава богу, что все обошлось, помогла его скорость. Празднование в балаклаве – прикольно и оригинально»
вчера, 10:53
Акгацев о женитьбе: «Кто-то в 18 женится, в 19. Не хочу торопиться. Когда буду готов морально к семье – да. Сейчас не готов»
16 октября, 07:20
Сафонов о травме Агкацева: «Второй раз Стасик сливается со сборов со мной. То одно болит у него, то второе»
2 сентября, 15:18
Агкацев и Кривцов не сыграют с Иорданией и Катаром из-за микроповреждений. Вратаря «Краснодара» заменит Ставер из «Рубина»
1 сентября, 13:48
Агкацев не сыграет с Нигерией и Беларусью из-за дискомфорта. Вратарь «Краснодара» покинул сборную России
3 июня, 17:18
Главные новости
«Спартак» хочет назначить Риеру, Кузнецов вне состава «Металлурга», Угожаев и Двоеглазова победили на Гран-при России, в Турции отстранили 149 арбитров, «Уильямс» сменит лого и название и другие новости
сегодня, 06:10
Лига чемпионов. «Ливерпуль» против «Реала», «ПСЖ» примет «Баварию», «Арсенал» в гостях у «Славии», «Наполи» сыграет с «Айнтрахтом», «Ювентус» – со «Спортингом»
сегодня, 05:30
Массимо Каррера: «Я готов работать в России, полностью открыт для этого. Обязательно рассмотрю предложения»
сегодня, 03:10
Дьокереш не сыграет со «Славией», сообщил Артета: «Нам предстоит определить степень повреждения. Плохой знак, особенно для взрывного игрока»
вчера, 21:29
«Реал» возложил цветы в память о Жоте перед матчем с «Ливерпулем». Трент написал письмо: «Скучаю по тебе, мой друг Диогу, каждый божий день»
вчера, 20:54Фото
Анчелотти о реакции Винисиуса на замену в класико: «Я сказал ему, что он совершил ошибку. Очень важный игрок, у него нет проблем в клубе и сборной, у нас отличные отношения»
вчера, 20:53
Энрике из «Зенита» вызван на матчи Бразилии с Сенегалом и Тунисом вместе с Винисиусом, Родриго, Эдерсоном, Роке, Куньей, Милитао и Каземиро
вчера, 20:04
Только два тренера выиграли ЛЧ и ЧМ. Дель Боске и...
вчера, 20:00Тесты и игры
«Иди ## ###, Кононов Олег». Фанаты «Торпедо» вновь скандировали кричалку в адрес тренера – на матче с «Факелом»
вчера, 19:37
Над стадионом «Астон Виллы» создадут бесполетную зону во время матча с «Маккаби» Тель-Авив. Полиция применит беспилотники и задействует более 700 сотрудников
вчера, 19:21
Ко всем новостям
Последние новости
«Наполи» – «Айнтрахт». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
6 минут назад
«Славия» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 06:58
Гари О’Нил отказался от возвращения в «Вулверхэмптон», идущий на последнем месте в АПЛ (Бен Джейкобс)
сегодня, 06:46
Глушаков о «Спартаке»: «Покупка новых игроков навредила климату команды, есть дисбаланс. Чехарда в составе влияет на результат. Стрессовая ситуация с тренером – тоже не есть хорошо»
сегодня, 06:35
«Пари НН», «Сочи» и «Крыльям» интересен 32-летний сербский форвард Лемаич – лидер гонки бомбардиров чемпионата Латвии с 28 мячами в 30 играх за РФШ (Legalbet)
сегодня, 05:50
Ивлев о Шпилевском в «Пари НН»: «Он ставит нам в пример «РБ Лейпциг» Рангника. Требует идти до конца, действовать смело. Многим это нравится – мы не боимся играть в футбол»
сегодня, 03:46
«Бавария» пожаловалась в УЕФА на меры полиции Парижа. Автобусам с фанатами предписано собраться на платной стоянке, добираться до стадиона можно только общественным транспортом
вчера, 22:06
«Сандерленд» идет 4-м в АПЛ. До «Арсенала» 7 очков – как у «Ливерпуля» и «Борнмута»
вчера, 22:00
Чемпионат Испании. «Осасуна» и «Овьедо» голов не забили
вчера, 21:55
Чемпионат Англии. «Сандерленд» сыграл вничью с «Эвертоном»
вчера, 21:54