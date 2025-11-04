Агкацев о травме пальца: «Не до конца все зажило. Может, зимой прооперирую, чтобы не надо было заматывать два пальца. Сейчас чувство мяча теряю, но лучше так»
Станислав Агкацев о травме пальца: не до конца зажило, зимой могу прооперировать.
Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев сказал, что испытывает дискомфорт в связи с травмой пальца.
– Насколько травма пальца тебя беспокоит или вызывает дискомфорт?
– Скорее вызывает дискомфорт. Не до конца все зажило. Может быть, зимой, когда будет пауза, проконсультируемся и прооперирую, чтобы не надо было каждый раз заматывать два пальца.
Я уверен, если я два пальца вместе не смотаю, то малейший удар – может повториться то же самое.
Лучше перестраховаться. Конечно, чувство мяча теряю, но лучше так, – сказал Агкацев.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
