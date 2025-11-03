  • Спортс
  • Энрике о матче с «Баварией»: «Важно победить, у «ПСЖ» самая сложная жеребьевка в ЛЧ. Дембеле сыграет, он в форме»
Энрике о матче с «Баварией»: «Важно победить, у «ПСЖ» самая сложная жеребьевка в ЛЧ. Дембеле сыграет, он в форме»

Луис Энрике: важно победить «Баварию», у «ПСЖ» самая сложная жеребьевка в ЛЧ.

Луис Энрике высказался о предстоящем матче с «Баварией».

«ПСЖ» завтра примет мюнхенцев в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Ранее сообщалось что вингер парижан Усман Дембеле может пропустить игру из-за рецидива травмы бедра.

«Важно победить здесь, чтобы заработать три очка, но также и потому, что наша жеребьевка – самая сложная в Лиге чемпионов. Важно наслаждаться этим матчем и этой атмосферой.

Все матчи важны, но у нас напряженный и сложный график, и нам нужно набрать очки как можно раньше. Именно к этому мы и будем стремиться завтра, как и в первых трех матчах.

Ни с одним игроком нет никаких рисков. Усман в форме, он провел все тренировки в последние несколько недель, сыграл в последних двух матчах и улучшил свою физическую форму. Конечно, он сыграет завтра. Не знаю, сколько минут, но он готов соревноваться. Мы решим, сколько он проведет на поле», – сказал главный тренер «ПСЖ».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
