Дембеле может не сыграть с «Баварией» в ЛЧ из-за рецидива травмы. У вингера «ПСЖ» болело бедро на матче с «Ниццей»

Усман Дембеле рискует пропустить матч с «Баварией» в Лиге чемпионов.

«ПСЖ » примет мюнхенцев в 4-м туре общего этапа ЛЧ во вторник. Вингер парижан, ранее пропустивший месяц из-за травмы бедра, столкнулся с ее рецидивом во время субботнего матча против «Ниццы» (1:0) в 11-м туре Лиги 1.

По данным L’Équipe, француз ранее в тот же день испытывал проблемы с бедром, поэтому не вышел в стартовом составе. Он появился на поле на 72-й минуте. Празднуя победу с партнерами, он прикоснулся к задней поверхности правого бедра.

По видео Ligue 1+ можно понять, что Дембеле обращается к партнеру по команде Ашрафу Хакими и говорит: «У меня болит бедро. Мне слишком больно».