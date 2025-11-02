  • Спортс
  • Анчелотти о фаворитах ЛЧ: «Реал», «ПСЖ», «Ман Сити» и «Бавария». Но матчи с большим количеством голов убивают интерес к первому этапу»
14

Анчелотти о фаворитах ЛЧ: «Реал», «ПСЖ», «Ман Сити» и «Бавария». Но матчи с большим количеством голов убивают интерес к первому этапу»

Карло Анчелотти: «Реал», «ПСЖ», «Сити» и «Бавария» – фавориты Лиги чемпионов.

Карло Анчелотти назвал фаворитов Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

«Я смотрю из другой части света, но в Лиге чемпионов есть свои фавориты: «Реал Мадрид», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Бавария».

В эти первые игровые дни мы видели матчи с большим количеством голов, и такие громкие результаты заставляют потерять интерес.

Первый этап расширили, чтобы сделать его более интересным, но пока все не так. Приходится это принять», – заявил главный тренер сборной Бразилии.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Tuttosport
