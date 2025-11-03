  • Спортс
Мостовой о своем приглашении на матчи «Спартака»: «Это должно быть автоматически. В Европе это так делается, я 15 лет играл там»

Александр Мостовой: на матчи «Спартака» меня должны приглашать автоматически.

Александр Мостовой ответил на вопрос, приглашал ли его на игры «Спартака» новый генеральный директор клуба Сергей Некрасов.

«Пока не звал. Но я жду. В принципе это должно быть автоматически, а не так, что приглашает кто-то лично.

В Европе это так делается, в которой я играл 15 лет», – сказал экс-полузащитник «Спартака», «Сельты» и других клубов.

