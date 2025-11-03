«Ахмат» обратился в КДК из-за красной Мелкадзе за наступ на ногу Манелову: «Это не удаление»

«Ахмат» оспорил удаление Георгия Мелкадзе в матче с «Балтикой».

«Ахмат » обратился в КДК по поводу удаления нападающего Георгия Мелкадзе в матче с «Балтикой» (0:2).

На 59‑й минуте Мелкадзе получил прямую красную карточку от судьи Иван Абросимова после просмотра ВАР за наступ на ногу Ираклию Манелову.

«Это не удаление. Обратились в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку, показанную Георгию Мелкадзе», – говорится в сообщении «Ахмата».

«Мусорное удаление!» Журавель вскипел из-за красной Мелкадзе – самой нелепой в сезоне?