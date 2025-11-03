«Ахмат» обратился в КДК из-за красной Мелкадзе за наступ на ногу Манелову: «Это не удаление»
«Ахмат» оспорил удаление Георгия Мелкадзе в матче с «Балтикой».
«Ахмат» обратился в КДК по поводу удаления нападающего Георгия Мелкадзе в матче с «Балтикой» (0:2).
На 59‑й минуте Мелкадзе получил прямую красную карточку от судьи Иван Абросимова после просмотра ВАР за наступ на ногу Ираклию Манелову.
«Это не удаление. Обратились в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку, показанную Георгию Мелкадзе», – говорится в сообщении «Ахмата».
«Мусорное удаление!» Журавель вскипел из-за красной Мелкадзе – самой нелепой в сезоне?
Ливерпуль
Будет ничья
Реал Мадрид
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Ахмата»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости