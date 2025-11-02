  • Спортс
  • Гендиректор «Ахмата» Айдамиров о судействе с «Балтикой»: «Что делают эти товарищи? Подзывают арбитра к монитору, удаляют игрока. Что там увидели? Куда должен был убирать ногу Мелкадзе?»
Гендиректор «Ахмата» Айдамиров о судействе с «Балтикой»: «Что делают эти товарищи? Подзывают арбитра к монитору, удаляют игрока. Что там увидели? Куда должен был убирать ногу Мелкадзе?»

Гендиректор «Ахмата» раскритиковал работу видеоассистентов судьи.

В «Ахмате» выразили недовольство судейством в матче с «Балтикой». 

Встреча 14-го тура Мир РПЛ завершилась победой калининградского клуба (2:0). На 59-й минуте главный судья Иван Абросимов показал красную карточку форварду «Ахмата» Георгию Мелкадзе. 

«Что делают эти товарищи, которые смотрят эпизоды? Подзывают главного арбитра к монитору, после чего удаляют игрока. Вообще непонятная история.

Что там увидели? Куда должен был убирать ногу Мелкадзе? Игрок «Балтики» стелится в подкате, а что должен был сделать Георгий? Оттолкнуться в воздухе и перепрыгнуть соперника? В поражении виноваты сами, но конкретно эти действия нам непонятны», – сказал генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
