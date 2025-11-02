«Ахмат» обратится в ЭСК по поводу удаления Мелкадзе: «Почему арбитры после явных ошибок выходят и опять судят? Нужно не только к тренерам и игрокам применять санкции, но и к судьям»
«Ахмат» пожалуется в ЭСК на судейство в игре с «Балтикой».
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Балтикой».
Встреча 14-го тура Мир РПЛ завершилась победой калининградского клуба со счетом 2:0. На 59-й минуте главный арбитр встречи Иван Абросимов показал форварду «Ахмата» Георгию Мелкадзе красную карточку.
«Нужно не только к тренерам и игрокам применять санкции, но и к судейскому корпусу тоже. Почему арбитры после явных ошибок выходят и опять судят?
«Ахмат» конечно будет обращаться в ЭСК РФС по удалению Мелкадзе. Мы не согласны с данным решением, мы должны отменить красную карточку», – сказал Айдамиров.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
