«Ахмат» обратится в ЭСК по поводу удаления Мелкадзе: «Почему арбитры после явных ошибок выходят и опять судят? Нужно не только к тренерам и игрокам применять санкции, но и к судьям»

«Ахмат» пожалуется в ЭСК на судейство в игре с «Балтикой».

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Балтикой».

Встреча 14-го тура Мир РПЛ завершилась победой калининградского клуба со счетом 2:0. На 59-й минуте главный арбитр встречи Иван Абросимов показал форварду «Ахмата » Георгию Мелкадзе красную карточку.

«Нужно не только к тренерам и игрокам применять санкции, но и к судейскому корпусу тоже. Почему арбитры после явных ошибок выходят и опять судят?

«Ахмат» конечно будет обращаться в ЭСК РФС по удалению Мелкадзе. Мы не согласны с данным решением, мы должны отменить красную карточку», – сказал Айдамиров.