Круговому не принципиально обойти «Зенит» и «Спартак» в таблице: «У ЦСКА свои задачи»

Круговому не принципиально обойти «Зенит» и «Спартак»: У ЦСКА свои задачи.

Защитник ЦСКА и воспитанник «Зенита » Данил Круговой отметил, что для него не принципиально обойти петербуржцев в таблице Мир РПЛ .

Армейцы лидируют в чемпионате России, опережая «Зенит» на одно очко.

– Насколько для тебя принципиально обойти «Зенит» в турнирной таблице?

– Вообще не принципиально. У нас свои задачи. А цели обойти «Зенит или «Спартак » – нет.

– Но ты сейчас говоришь про команду. А лично для тебя насколько это важно?

– А я что не командный игрок? Я не индивидуальный спортсмен – не в теннис играю же, – сказал Круговой.