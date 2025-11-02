Круговому не принципиально обойти «Зенит» и «Спартак» в таблице: «У ЦСКА свои задачи»
Круговому не принципиально обойти «Зенит» и «Спартак»: У ЦСКА свои задачи.
Защитник ЦСКА и воспитанник «Зенита» Данил Круговой отметил, что для него не принципиально обойти петербуржцев в таблице Мир РПЛ.
Армейцы лидируют в чемпионате России, опережая «Зенит» на одно очко.
– Насколько для тебя принципиально обойти «Зенит» в турнирной таблице?
– Вообще не принципиально. У нас свои задачи. А цели обойти «Зенит или «Спартак» – нет.
– Но ты сейчас говоришь про команду. А лично для тебя насколько это важно?
– А я что не командный игрок? Я не индивидуальный спортсмен – не в теннис играю же, – сказал Круговой.
«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?3405 голосов
Рома
Будет ничья
Милан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости