Кисляк о сравнении с Беллингемом: «Рановато, но его надо превзойти»

Матвей Кисляк отреагировал на сравнение с Джудом Беллингемом.

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк отреагировал на слова Павла Мамаева, сравнившего его с хавбеком «Реала» Джудом Беллингемом.

«Видел эти заголовки. Очень приятно.

Я сам много следил за Мамаевым. Мне он нравился как игрок, много про него рассказывал Эдуард Николаевич Безуглов, каким он был хорошим футболистом. Он, Широков, Денисов, если сравнивать с моей позицией. Поэтому очень приятно, когда так сравнивают.

Но с Беллингемом рановато, конечно. Хотя его надо превзойти», – сказал Кисляк.