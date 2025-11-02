Кисляк о сравнении с Беллингемом: «Рановато, но его надо превзойти»
Матвей Кисляк отреагировал на сравнение с Джудом Беллингемом.
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк отреагировал на слова Павла Мамаева, сравнившего его с хавбеком «Реала» Джудом Беллингемом.
«Видел эти заголовки. Очень приятно.
Я сам много следил за Мамаевым. Мне он нравился как игрок, много про него рассказывал Эдуард Николаевич Безуглов, каким он был хорошим футболистом. Он, Широков, Денисов, если сравнивать с моей позицией. Поэтому очень приятно, когда так сравнивают.
Но с Беллингемом рановато, конечно. Хотя его надо превзойти», – сказал Кисляк.
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
