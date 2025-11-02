Криштиану Роналду: «Воздушный поцелуй всем бразильцам. Моя сестра живет в Бразилии, я люблю бразильцев. У меня там много болельщиков»

Криштиану Роналду высоко отозвался о бразильцах.

Форвард «Аль-Насра » Криштиану Роналду рассказал о своей любви к Бразилии и бразильцам.

«Посылаю воздушный поцелуй всем бразильцам. Я знаю, что у меня там много болельщиков.

Я внимательно слежу за Бразилией, моя сестра живет в этой стране, она замужем за бразильцем, и я очень люблю бразильцев», – сказал Роналду.