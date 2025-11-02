  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Криштиану Роналду: «Воздушный поцелуй всем бразильцам. Моя сестра живет в Бразилии, я люблю бразильцев. У меня там много болельщиков»
4

Криштиану Роналду: «Воздушный поцелуй всем бразильцам. Моя сестра живет в Бразилии, я люблю бразильцев. У меня там много болельщиков»

Криштиану Роналду высоко отозвался о бразильцах.

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о своей любви к Бразилии и бразильцам.

«Посылаю воздушный поцелуй всем бразильцам. Я знаю, что у меня там много болельщиков.

Я внимательно слежу за Бразилией, моя сестра живет в этой стране, она замужем за бразильцем, и я очень люблю бразильцев», – сказал Роналду.

«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?4208 голосов
РомаРома
Будет ничьясерия А Италия
МиланМилан
Опубликовано: Sports
Источник: UOL
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Криштиану Роналду: «Футбол – моя жизнь. Хочу продолжать, пока ноги позволяют. Страсть все еще есть»
сегодня, 11:14
Роналду отметил гол с икалем на голове, «Аль-Наср» отреагировал: «Это больше, чем традиция… Это наследие»
вчера, 22:15Фото
Мбаппе забил 44 гола в 45 играх в Ла Лиге – подобного не было со времен Пушкаша. Роналду отличился 43 раза в 45 играх
вчера, 20:52
Мбаппе забил в 8 матчах Ла Лиги подряд. В «Реале» это удавалось лишь Роналду и Пушкашу
вчера, 20:40
Главные новости
«Смотреть ВАР 10 минут – безобразие полное. Футбольный человек за 2 минуты все определит». Кузнецов об отмененном голе «Ростова»
12 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Эльче», «Бетис» против «Мальорки», «Леванте» проиграл «Сельте»
20 минут назадLive
Гендиректор «Спартака» Некрасов и его заместитель Мовсесьян участвуют в поиске кандидатов на пост тренера. Гарсия не до конца устраивает совет директоров
44 минуты назад
Чемпионат Германии. «Кельн» против «Гамбурга», «Вольфсбург» сыграет с «Хоффенхаймом»
53 минуты назадLive
Чемпионат Италии. «Интер» победил в гостях у «Вероны», «Милан» против «Ромы»
сегодня, 14:01Live
Чемпионат России. «Балтика» играет с «Ахматом», «Краснодар» против «Спартака»
сегодня, 14:01Live
Чемпионат Англии. «Ньюкасл» в гостях у «Вест Хэма», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом»
сегодня, 14:00Live
У «Интера» 9 побед в 10 последних матчах. Дальше – «Кайрат» в ЛЧ
сегодня, 13:54
Зарплата Шпилевского в «Пари НН» – 60 тысяч евро в месяц. Неустойка сейчас – 45 млн рублей, после Нового года – 31 млн (Иван Карпов)
сегодня, 13:33
«Интер» выиграл в гостях у «Вероны» благодаря автоголу Фресе на 93-й минуте – 2:1
сегодня, 13:30
Ко всем новостям
Последние новости
«Краснодар» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
1 минуту назад
«Балтика» – «Ахмат». 2:0 – Петров забил и ассистировал Пряхину, Мелкадзе удален. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
Первая лига. «Родина» победила «Волгу», «Спартак» Кострома играет с «Черноморцем»
16 минут назадLive
Киву о 2:1 с «Вероной»: «В таких матчах легче проиграть, чем победить. Соперник создавал «Интеру» проблемы в определенные моменты»
20 минут назад
Адиев о возможном увольнении из «Крыльев»: «Результата нет. С достоинством приму решение руководства. Я подавать в отставку не планирую»
31 минуту назад
Радченко о 2:0 с «Локомотивом»: «Зенит» нейтрализовал Батракова. Этот матч станет Алексею уроком – в Европе будет намного тяжелее»
33 минуты назад
Альваро Каррерас: «Мне понравились все мои матчи против Ямаля. Мбаппе заслужил «Золотую бутсу» – повторит в этом сезоне, надеюсь»
47 минут назад
Анчелотти о «Милане»: «Они могут выиграть скудетто. Модрич – отличное приобретение, один из лучших полузащитников в 40 лет»
сегодня, 14:21
Александр Кержаков: «Если «Зенит» продолжит играть так воодушевленно, конкурентов в РПЛ у них не будет»
сегодня, 14:15
Полиция Германии о драке 340 фанатов «Боруссии» и «Шальке»: «Насилие набирает обороты, страдают прохожие и полицейские. Клубы должны запретить агрессивным болельщикам посещать стадионы»
сегодня, 14:08