Мбаппе забил в 8 матчах Ла Лиги подряд. В «Реале» это удавалось лишь Роналду и Пушкашу
Килиан Мбаппе повторил достижение Криштиану Роналду.
Килиан Мбаппе стал третьим футболистом в истории «Реала», забившим в восьми матчах Ла Лиги подряд.
Сегодня форвард открыл счет в матче с «Валенсией» на 19-й минуте, реализовав пенальти, а на 31-й отличился снова.
Ранее француз забил «Барселоне», «Хетафе», «Вильярреалу», «Атлетико», «Леванте», «Эспаньолу» и «Сосьедаду». Поразить ворота «Мальорки» не удалось, до нее были голы «Овьедо» и «Осасуне».
Забить в восьми матчах Ла Лиги подряд в составе «Реала» прежде удавалось только Криштиану Роналду (10) и Ференцу Пушкашу (8).
«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?1908 голосов
Рома
Будет ничья
Милан
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости