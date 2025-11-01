Мбаппе забил в 8 матчах Ла Лиги подряд. В «Реале» это удавалось лишь Роналду и Пушкашу

Килиан Мбаппе повторил достижение Криштиану Роналду.

Килиан Мбаппе стал третьим футболистом в истории «Реала», забившим в восьми матчах Ла Лиги подряд.

Сегодня форвард открыл счет в матче с «Валенсией» на 19-й минуте, реализовав пенальти, а на 31-й отличился снова.

Ранее француз забил «Барселоне», «Хетафе», «Вильярреалу», «Атлетико», «Леванте», «Эспаньолу» и «Сосьедаду». Поразить ворота «Мальорки» не удалось, до нее были голы «Овьедо» и «Осасуне».

Забить в восьми матчах Ла Лиги подряд в составе «Реала » прежде удавалось только Криштиану Роналду (10) и Ференцу Пушкашу (8).