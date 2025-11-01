Мбаппе забил 44 гола в 45 играх в Ла Лиге – подобного не было со времен Пушкаша. Роналду отличился 43 раза в 45 играх

Килиан Мбаппе быстрее Криштиану Роналду забил 44 гола в Ла Лиге.

Килиан Мбаппе забил в первых 45 играх в Ла Лиге больше голов, чем Криштиану Роналду .

Француз сделал дубль в игре с «Валенсией» в 11-м туре чемпионата Испании . Теперь на его счету 44 мяча в 45 играх в этом турнире.

Мбаппе достиг этой отметки быстрее Роналду. Криштиану в первых 45 матчах в Ла Лиге отличился 43 раза.

Последним футболистом, которому удавалось забить 44 гола быстрее Мбаппе, был Ференц Пушкаш . Столько было у него после 44 игр.