Мбаппе забил 44 гола в 45 играх в Ла Лиге – подобного не было со времен Пушкаша. Роналду отличился 43 раза в 45 играх
Килиан Мбаппе быстрее Криштиану Роналду забил 44 гола в Ла Лиге.
Килиан Мбаппе забил в первых 45 играх в Ла Лиге больше голов, чем Криштиану Роналду.
Француз сделал дубль в игре с «Валенсией» в 11-м туре чемпионата Испании. Теперь на его счету 44 мяча в 45 играх в этом турнире.
Мбаппе достиг этой отметки быстрее Роналду. Криштиану в первых 45 матчах в Ла Лиге отличился 43 раза.
Последним футболистом, которому удавалось забить 44 гола быстрее Мбаппе, был Ференц Пушкаш. Столько было у него после 44 игр.
