Агент Батракова не удивлен интересом «ПСЖ»: «Что за Алексеем наблюдают многие клубы – давно уже факт. Контактов пока не было»

Агент Батракова об интересе «ПСЖ»: за Алексеем наблюдают многие.

Владимир Кузьмичев , агент полузащитника «Локомотива » Алексея Батракова , прокомментировал информацию об интересе «ПСЖ » к россиянину.

О попадании хавбека в шорт-лист парижан ранее сообщил «Матч ТВ».

«Такой информации не было. Но то, что за Алексеем наблюдают многие клубы, – это уже давно факт. Приятно, когда большие команды обращают внимание на наших российских ребят, несмотря на политическую ситуацию.

Удивления такой новости точно нет. Потому что периодически приходит информация, что тот или иной клуб наблюдает, но дальше этого не заходит. Никаких контактов пока не было», – сказал Кузьмичев.