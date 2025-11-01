  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Педро с голом и 8.3 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Зенит» – «Локомотив», у Глушенкова – 7.8, у Батракова – 6.6. Руденко с оценкой 5.8 – худший
10

Педро с голом и 8.3 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Зенит» – «Локомотив», у Глушенкова – 7.8, у Батракова – 6.6. Руденко с оценкой 5.8 – худший

Педро признан лучшим игроком матча «Зенит» – «Локомотив».

Педро получил наивысшую оценку по Индексу ГОЛа в матче «Зенит» – «Локомотив». 

Встреча 14-го тура Мир РПЛ завершилась победой петербуржцев (2:0). 

Бразильский полузащитник «Зенита» забил победный гол, его индекс – 8.3. Худшая оценка у Александра Руденко из «Локомотива» – 5.8.

В «Зените» слабее всех игру провел Жерсон – 6.1, лучшим в «Локо» стал Александр Сильянов – 7.4.

Оценки «Зенита»: Денис Адамов (7.1), Нуралы Алип (7.5), Нино Мота (7.2), Ванья Дркушич (6.9), Густаво Мантуан (7.2), Жерсон (6.1), Вильмар Барриос (7.0), Вендел (7.5), Педро (8.3), Максим Глушенков (7.8), Луис Энрике (6.9). 

Оценки «Локомотива»: Антон Митрюшкин (6.7), Лукас Фассон (7.1), Александр Сильянов (7.4), Жерзино Ньямси (6.7), Максим Ненахов (6.9), Дмитрий Баринов (6.1), Артем Карпукас (7.1), Данил Пруцев (6.9), Александр Руденко (5.8), Алексей Батраков (6.6), Николай Комличенко (6.5). 

«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?1642 голоса
РомаРома
Будет ничьясерия А Италия
МиланМилан
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ГОЛ
logoАлександр Руденко 1999
logoВанья Дркушич
logoНино Мота
logoЖерзино Ньямси
logoАлександр Сильянов
logoЗенит
logoАлексей Батраков
logoДмитрий Баринов
logoВендел
logoЖерсон
logoАртем Карпукас
logoЛукас Фассон
logoДанил Пруцев
logoВильмар Барриос
logoДенис Адамов
logoпремьер-лига Россия
logoЛуис Энрике Андре
logoАнтон Митрюшкин
logoМаксим Глушенков
logoЛокомотив
logoНуралы Алип
logoНиколай Комличенко
logoГуставо Мантуан
logoМаксим Ненахов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Мбаппе забил «Валенсии» с пенальти за игру Тарреги рукой
6 минут назад
«Реал» – «Валенсия». 1:0 – Мбаппе открыл счет с пенальти. Онлайн-трансляция
9 минут назадLive
Дуглас подтвердил, что пропустит оставшуюся часть года из-за травмы плеча: «Операция не понадобится, мы решили провести интенсивный курс физиотерапии. Вернусь еще сильнее»
13 минут назад
Семак о 2:0: «Зенит» играл хорошо в 1-м тайме, во 2-м подустал. С быстрыми атаками «Локо» мы справились. Больше опасности было от фланговых передач на Комличенко»
21 минуту назад
Вахания про отмену гола «Ростова» «Акрону»: «Странно, когда 15 минут ищут очевидную ошибку. Я могу и в душ сходить, и кофе выпить, а линию все еще чертят»
21 минуту назад
Галактионов о 0:2 от «Зенита»: «Было душновато, но это не оправдание, можно было агрессивнее начать. Как только начали прессинговать, появились моменты. Надо было выжимать максимум»
24 минуты назад
Чемпионат Испании. «Реал» против «Валенсии», «Сосьедад» Захаряна обыграл «Атлетик», «Атлетико» разгромил «Севилью»
27 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» примет «Виллу», «Челси» обыграл «Тоттенхэм», «Арсенал» победил «Бернли», «МЮ» сыграл 2:2 с «Форест»
28 минут назад
«Бавария» выиграла все 15 матчей с начала сезона с общим счетом 54:10. Дальше – «ПСЖ»
29 минут назад
Захарян получил травму в матче с «Атлетиком». Хавбек «Сосьедада» вышел на 41-й минуте и был заменен на 82-й
31 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
Мареска после 1:0 с «Тоттенхэмом»: «Доволен победой, особенно игрой на ноль. Кайседо – топ, он и Родри – лучшие опорники мира»
1 минуту назад
Мостовой о праздновании гола «Локомотиву» в балаклаве: «Она специально была выбрана. До той ситуации две игры подряд забивал и отдавал»
7 минут назад
Вендел о российском паспорте: «Возникнет возможность – посмотрим. «Зенит» стал для меня домом и семьей, надеюсь задержаться надолго»
12 минут назад
«Ливерпуль» – «Астон Вилла». Экитике, Салах и Гакпо играют. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
27 минут назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» вырвал победу у «Ниццы», «Монако» Головина играет с «Парижем», «Марсель» в гостях у «Осера»
35 минут назадLive
«Кремонезе» – «Ювентус». 0:1 – Костич забил на 2-й минуте. Онлайн-трансляция
45 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду одолел «Аль-Фейху», «Аль-Иттихад» Бензема сыграл 4:4 с «Аль-Хиладжем»
51 минуту назад
«Челси» выиграл 6 из 7 последних матчей. Дальше – игра с «Карабахом» в ЛЧ
59 минут назад
Гол Мостового «Локомотиву» на 94-й засчитали после ВАР – проверяли офсайд
сегодня, 19:30
«Ростов» проиграл «Акрону» – 0:1. Беншимол забил с пенальти, мячи Голенкова и Шамонина отменили, Роналдо удалили
сегодня, 19:23