Педро с голом и 8.3 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Зенит» – «Локомотив», у Глушенкова – 7.8, у Батракова – 6.6. Руденко с оценкой 5.8 – худший

Педро признан лучшим игроком матча «Зенит» – «Локомотив».

Встреча 14-го тура Мир РПЛ завершилась победой петербуржцев (2:0).

Бразильский полузащитник «Зенита » забил победный гол, его индекс – 8.3. Худшая оценка у Александра Руденко из «Локомотива » – 5.8.

В «Зените» слабее всех игру провел Жерсон – 6.1, лучшим в «Локо» стал Александр Сильянов – 7.4.

Оценки «Зенита»: Денис Адамов (7.1), Нуралы Алип (7.5), Нино Мота (7.2), Ванья Дркушич (6.9), Густаво Мантуан (7.2), Жерсон (6.1), Вильмар Барриос (7.0), Вендел (7.5), Педро (8.3), Максим Глушенков (7.8), Луис Энрике (6.9).

Оценки «Локомотива»: Антон Митрюшкин (6.7), Лукас Фассон (7.1), Александр Сильянов (7.4), Жерзино Ньямси (6.7), Максим Ненахов (6.9), Дмитрий Баринов (6.1), Артем Карпукас (7.1), Данил Пруцев (6.9), Александр Руденко (5.8), Алексей Батраков (6.6), Николай Комличенко (6.5).