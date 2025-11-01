Евгений Ловчев: «Кисляк и Батраков пока не дают уверенности в будущем сборной. Многое зависит от старших. Раньше могли жестко поставить на место: «Малой, еще раз – и я тебя урою»
Евгений Ловчев: Кисляк и Батраков пока не дают уверенности в будущем сборной.
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о перспективах Алексея Батракова и Матвея Кисляка.
«Кисляк и Батраков пока не дают уверенности в будущем нашей сборной. Это простая формула: первый год у молодого получается, второй обязательно будет спад, только с третьего года он начнет играть стабильно.
И многое зависит от учителей, от старших. Раньше могли жестко поставить на место: «Малой, еще раз – и я тебя урою». Это было обучение», – сказал Ловчев.
«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?1630 голосов
Рома
Будет ничья
Милан
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости