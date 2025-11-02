Тренер «Бернли» Паркер об «Арсенале»: «У них есть все качества, чтобы выиграть АПЛ. Это команда топ-класса в каждом аспекте. Против нее всегда приходится искать выход»

Скотт Паркер: у «Арсенала» есть все качества, чтобы выиграть АПЛ в этом году.

Скотт Паркер считает, что у «Арсенала» есть все, чтобы завоевать титул Премьер-лиги.

«Бернли» дома уступил «канонирам» (0:2) в 10-м туре АПЛ .

«Они просто очень, очень хорошая команда. Я считаю, что у них есть все необходимые качества, чтобы выиграть чемпионат в этом году.

В каждом аспекте игры – в обороне, в атаке, в розыгрыше стандартных положений – они команда топ-класса. Нам немного не хватило.

Без таких игроков вы, вероятно, не забьете столько, сколько забивает «Арсенал ». Дело не только в этих двоих [Габриэле и Салиба ]. Есть подающий мяч [Райс ], и если его попросить подать на дальнюю штангу, то мяч там и окажется. Если попросить на ближнюю и есть нужное забегание – мяч будет там.

Также все игроки делают рывки в нужное время, они достаточно сильны физически для этого. Помимо их природного таланта, у них есть желание атаковать, иногда из-за этого бывает сложно.

Многие команды сталкивались с трудностями в игре против них. Всегда приходится искать выход», – сказал главный тренер «Бернли» после матча.