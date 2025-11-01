Артета про 2:0 с «Бернли»: «Выдающаяся игра «Арсенала» в 1-м тайме, выдающаяся защита. Мы ничего не дали создать»

Микель Артета: выдающаяся игра «Арсенала».

Микель Артета остался доволен победой «Арсенала» над «Бернли» (2:0) в 10-м туре АПЛ .

«В первом тайме мы показали выдающуюся игру. Мы забили два гола и ничего не позволили создать. Это заложило фундамент.

Нам пришлось сделать несколько замен, и во втором тайме мы уже не так контролировали игру.

Снова выдающаяся игра в обороне, мы ничего не дали создать. Есть причина, по которой «Бернли » на своем поле проиграл только один матч за 18 месяцев, «Ливерпулю» на последней секунде.

Дьокереш проводил один из лучших матчей за нас, но почувствовал мышечный дискомфорт.

Деклан Райс показал себя. Не представляю, сколько единоборств он выиграл и сколько мячей отобрал. Это новый уровень футболиста», – сказал главный тренер «Арсенала ».