Райс о 2:0 с «Бернли»: «Арсенал» мог забить 4-5 мячей уже в 1-м тайме. Моя тетя умерла, я безумно ее любил. Знаю, что она смотрит на меня с небес, сегодняшний гол – для нее»
Деклан Райс высказался о победе «Арсенала» над «Бернли» со счетом 2:0 в 10-м туре АПЛ.
«Они проиграли всего раз за 18 месяцев, так кажется. Мы знали, что матч будет трудным, поэтому нам нужно было придерживаться своих принципов. Наше качество проявилось – мы могли забить четыре или пять мячей уже в первом тайме.
Очень важно, что мы продолжаем забивать голы. Два гола – это идеально для нас. Если посмотреть на гол: мы вбрасываем длинный аут на нашей половине поля. Большой Габби (Габриэл Магальяэс – Спортс’‘) выигрывает мяч, и я продолжаю бежать с ним. Я был как классическая «девятка»!»
О жесте в сторону неба после гола
«Моя тетя умерла перед матчем с «Фулхэмом». Я безумно ее любил. Она путешествовала повсюду, чтобы смотреть мои игры вместе с мамой. Я знаю, что она смотрит на меня с небес, поэтому сегодняшний гол – для нее», – сказал полузащитник «Арсенала» в интервью Premier League Productions.