«Арсенал» выиграл 9 матчей подряд с общим счетом 18:1. Поражений нет с августа
«Арсенал» одержал 9 побед подряд.
Победная серия «Арсенала» достигла девяти матчей во всех турнирах.
Команда Микеля Артеты обыграла «Бернли» со счетом 2:0 в 10-м туре АПЛ. Ранее были побеждены «Брайтон» (2:0), «Кристал Пэлас» (1:0), «Атлетико» (4:0), «Фулхэм» (1:0), «Вест Хэм» (2:0), «Олимпиакос» (2:0), «Ньюкасл» (2:1) и «Порт Вейл» (2:0).
В этом сезоне лондонцы провели 15 матчей. Они одержали 13 побед, проиграли «Ливерпулю» в конце августа и сыграли вничью с «Манчестер Сити» в сентябре.
4 ноября «Арсенал» встретится со «Славией» в Лиге чемпионов.
Рома
Будет ничья
Милан
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости