«Арсенал» выиграл 9 матчей подряд с общим счетом 18:1. Поражений нет с августа

«Арсенал» одержал 9 побед подряд.

Победная серия «Арсенала » достигла девяти матчей во всех турнирах.

Команда Микеля Артеты обыграла «Бернли » со счетом 2:0 в 10-м туре АПЛ . Ранее были побеждены «Брайтон» (2:0), «Кристал Пэлас» (1:0), «Атлетико» (4:0), «Фулхэм» (1:0), «Вест Хэм» (2:0), «Олимпиакос» (2:0), «Ньюкасл» (2:1) и «Порт Вейл» (2:0).

В этом сезоне лондонцы провели 15 матчей. Они одержали 13 побед, проиграли «Ливерпулю» в конце августа и сыграли вничью с «Манчестер Сити» в сентябре.

4 ноября «Арсенал» встретится со «Славией» в Лиге чемпионов.