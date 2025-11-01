23

«Арсенал» не пропускает 7 матчей – с конца сентября

«Арсенал» в последний раз пропускал больше месяца назад.

Сегодня команда Микеля Артеты обыграла «Бернли» в 10-м туре АПЛ со счетом 2:0.

Последним лондонцам сумел забить «Ньюкасл». Это произошло 28 сентября – тогда «канониры» победили 2:1. С тех пор «Арсенал» одержал семь сухих побед подряд с общим счетом 14:0.

В АПЛ «Арсенал» не выигрывал всухую четырежды подряд с весны 2014 года.

