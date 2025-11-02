Артета про 2:0 с «Бернли»: «Один из лучших первых таймов «Арсенала». Снизили планку во 2-м тайме»

Артета про 2:0 с «Бернли»: Один из лучших первых таймов «Арсенала».

Микель Артета остался доволен победой «Арсенала» над «Бернли » (2:0) в 10-м туре АПЛ .

– Что думаете об игре?

– Ну, конечно, очень доволен, ведь нас ждало очень непростое испытание. Они проиграли «Ливерпулю» один раз за 18 месяцев, последний матч решил пенальти. Это говорит о сложности матча. Мы начали игру исключительно хорошо. Один из лучших первых таймов [при мне в «Арсенале »].

Забили два гола, создали два-три отличных момента и не пропустили ни одного гола. Во втором тайме мы снизили планку – в связи с нашим желанием больше рисковать и атаковать. Но, опять же, в обороне мы были исключительны, – сказал тренер «Арсенала».