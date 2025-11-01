Педро о победе «Зенита» над «Локо»: «Принципиальное противостояние, класико. Дополнительная мотивация не нужна, все понимают, какая цена у этих игр»

Педро указал на важность матчей с «Локомотивом».

Педро назвал игру между «Зенитом » и «Локомотивом » класико.

Встреча 14-го тура Мир РПЛ завершилась победой петербуржцев (2:0). Педро забил победный гол.

– Знали, что Монтес у «Локомотива» не будет играть? Было легче играть без него?

– Скажу честно, не знал. При подготовке к встрече мы отталкиваемся от своей игры, не обращаем пристального внимания на то, как складывается ситуация у соперника.

Было принципиальное противостояние, класико. Таким играм не нужна дополнительная мотивация. Все понимают, какая цена у этих игр.

– До конца года выбыл Дуглас Сантос. Как ощущается его потеря?

– Конечно, Дуглас очень важный игрок, лидер команды, ждем его скорейшего восстановления. Но в составе есть люди, которые могут его заменить. Нурик (Алип – Спортс’‘) вышел на его позицию и прекрасно справляется со своими обязанностями.

Мы едины как команда и ждем скорейшего восстановления Дугласа, – сказал полузащитник «Зенита».