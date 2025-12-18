Лапорта о «Реале»: «Им приходится говорить только о «Барсе», чтобы отвлечь внимание от собственных недостатков»

Жоан Лапорта: в «Реале» говорят о «Барселоне», чтобы отвлечь внимание от проблем.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о том, почему представители «Реала » часто говорят о каталонском клубе.

«Радость вернулась к болельщикам «Барселоны», а другим, чтобы отвлечь внимание от собственных недостатков, приходится говорить только о «Барсе».

У меня будет время обсудить это позже. Не здесь и сейчас, а в более спокойной обстановке, потому что, я думаю, ситуация выходит из-под контроля», – сказал Лапорта.