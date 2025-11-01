Вендел о российском паспорте: «Возникнет возможность – посмотрим. «Зенит» стал для меня домом и семьей, надеюсь задержаться надолго»
Вендел о паспорте РФ: будет возможность – посмотрим.
Вендел допустил, что оформит российский паспорт после продления контракта с «Зенитом» до 2029 года.
– Совместное решение мое и клуба о продлении контракта, «Зенит» стал для меня домом и семьей. Приятно быть здесь, играть, приносить пользу. Надеюсь задержаться надолго.
– Будете получать российский паспорт?
– Если это будет, то это станет не только моим решением, но еще многих людей. Если возникнет возможность, посмотрим, – сказал бразилец.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
