  У Зидана есть устная договоренность о работе в сборной Франции после ЧМ-2026. Тренер не ведет переговоров ни с «Реалом», ни с английскими клубами
У Зидана есть устная договоренность о работе в сборной Франции после ЧМ-2026. Тренер не ведет переговоров ни с «Реалом», ни с английскими клубами

Зидан не планирует работать в «Реале».

Зинедина Зидана в «Реале» ждать не стоит.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, у бывшего полузащитника мадридцев есть устная договоренность с Федерацией футбола Франции насчет работы в сборной после ЧМ-2026. Документы еще не подписаны.

Подчеркивается, что француз не ведет переговоров ни с «Мадридом», ни с английскими клубами («Манчестер Сити», «Челси»).

Источник: YouTube-канал журналиста Фабрицио Романо
