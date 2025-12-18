У Зидана есть устная договоренность о работе в сборной Франции после ЧМ-2026. Тренер не ведет переговоров ни с «Реалом», ни с английскими клубами

Зидан не планирует работать в «Реале».

Зинедина Зидана в «Реале » ждать не стоит.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо , у бывшего полузащитника мадридцев есть устная договоренность с Федерацией футбола Франции насчет работы в сборной после ЧМ-2026. Документы еще не подписаны.

Подчеркивается, что француз не ведет переговоров ни с «Мадридом», ни с английскими клубами («Манчестер Сити», «Челси »).