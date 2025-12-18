У Зидана есть устная договоренность о работе в сборной Франции после ЧМ-2026. Тренер не ведет переговоров ни с «Реалом», ни с английскими клубами
Зидан не планирует работать в «Реале».
Зинедина Зидана в «Реале» ждать не стоит.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, у бывшего полузащитника мадридцев есть устная договоренность с Федерацией футбола Франции насчет работы в сборной после ЧМ-2026. Документы еще не подписаны.
Подчеркивается, что француз не ведет переговоров ни с «Мадридом», ни с английскими клубами («Манчестер Сити», «Челси»).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал журналиста Фабрицио Романо
