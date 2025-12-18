Черчесов о неудаче на Евро: «Россия набрала наглый ход, всех «прочесала» в отборе, кроме бельгийцев, но из-за COVID чемпионат перенесли. Мы не собирались 11 месяцев, а вернулись не теми»

Черчесов о Евро-2020: прежняя команда уже не могла, новая еще не могла.

Станислав Черчесов рассказал вице-президенту лиги ACA Асланбеку Бадаеву, почему Россия неудачно выступила на Евро-2020.

– После чемпионата мира вы из сборной не ушли, и казалось, что она может и дальше прогрессировать, и на Евро выступить качественно. Что помешало, что не получилось? Эмоционально выгорели, не было той поддержки домашней – в чем причина?

– У велосипедистов есть такой термин – «набрать наглый ход». Мы реально набрали наглый ход. Если вы вспомните, как мы на чемпионат Европы попали... Всех «прочесали», кроме бельгийцев, потому что они последние 4-5 лет они были номер один в рейтинге ФИФА. Остальных – 9:0 и так далее, мы забили столько, сколько в группе никогда больше никто не забивал. И мы попали на чемпионат Европы.

И вот если бы мы и дальше – хотя я слово «если» не люблю... Мы бы не были, может, чемпионами Европы, мы бы, может, и из группы не вышли, как и потом, но мы бы были другой командой: такой же эмоциональной, заряженной, влюбляющей в себя зрителей, но помешал COVID – из-за него чемпионат перенесли.

И, если мне память не изменяет, вообще сборная не собиралась около 11 месяцев. Я как главный тренер вам говорю, это не оправдания какие-то. Просто тебя тренер не видит год, он тебя одним оставил, через год ты приходишь – вроде тот же, а движения не те, раньше проходил, а теперь – нет, бил – а теперь увернуться не можешь.

Так же и здесь. Они приехали – тот же состав, те же люди, но я же вижу, что это другая команда. Люди те же, а команда другая. Не те. И вот ты сидишь и думаешь: а что делать? Надо и к чемпионату мира тоже готовиться, и ты начинаешь делать: одного поменял... У нас Сафонов , кстати, дебютировал, Дивеев , Баринов . Ты этого не хочешь, ты бы упирался, но не имеешь права не видеть то, что есть.

Во-первых, мы стали моложе на два года. Я бы сказал так (утрированно): та [команда] уже не могла, а эта еще не могла. И у меня все время выбор: с теми, кто уже не может, поехать и потом сказать: ой, алиби, ну я же... Или работать – когда я говорю, что это государственная должность, все как-то усмехаются, но это ответственность, мне надо команду готовить. Естественно, я себе готовил.

Ну, вот так выступили: первый, бельгийцам, проиграли, второй выиграли, а третий... Я вам скажу так: сколько я играл и сколько как тренер, но такого... давление – это неправильное слово, хотя, наверное, подходит в первый раз в моей карьере. Вот из-за Эриксена – мы залетели в воздушное пространство Дании и уже в самолете чувствовали магнит какой-то. Это был стадион... вроде там не 200 000 зрителей, но любого футболиста спроси – он расскажет, что там было.

На [стадионе] «Галатасарая» написано: «Добро пожаловать в ад». Вот этот ад я реально там испытал. И надо отдать должное: и команда хорошо играла, и забили нам в девятку гол, какие-то ошибки мы сделали – не буду говорить как. Ну проиграли. Естественно, после таких игр возникает вопрос, ну и мы расстались, – сказал экс-тренер сборной России.