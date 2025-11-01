  • Спортс
  Семак о 2:0: «Зенит» играл хорошо в 1-м тайме, во 2-м подустал. С быстрыми атаками «Локо» мы справились. Больше опасности было от фланговых передач на Комличенко»
9

Семак о 2:0: «Зенит» играл хорошо в 1-м тайме, во 2-м подустал. С быстрыми атаками «Локо» мы справились. Больше опасности было от фланговых передач на Комличенко»

Сергей Семак: «Зенит» справился с быстрыми атаками «Локомотива».

Сергей Семак подвел итоги матча с «Локомотивом». 

«Зенит» одержал победу со счетом 2:0 в матче 14-го тура Мир РПЛ

– Тяжелая игра, счет был минимальный всю игру. В первом тайме мы играли хорошо, во втором подустали – и движение стало чуть хуже. При этом все отрабатывали моменты до конца.

Качество «Локомотива» – быстрые атаки, с этим мы справились. Больше опасности было от фланговых передач на Комличенко. Достойно сыграли в обороне и в атаке, поздравляю команду и болельщиков. Сложный матч, важно было победить.

Почему первые замены были сделаны только на 75‑й минуте?

– Все доигрывали до конца, остроты у наших ворот было немного. В такую сложную игру входить непросто. Когда стало тяжело двигаться игрокам, мы освежили заменами. Нормально смотрелись и до замен, и после, что отрадно, – сказал главный тренер «Зенита». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
