Энрике о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»: «Мотя продемонстрировал не только свой профессионализм, но и характер. Я очень рад, что у «ПСЖ» есть три топ-вратаря»
Луис Энрике: Сафонов показал не только профессионализм, но и характер.
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил игру Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка.
Парижский клуб завоевал трофей, обыграв «Фламенго» (1:1, пен. 2:1). Российский вратарь сделал 4 сэйва в серии пенальти.
«Мы увидели, как еще один игрок, который не выходил на поле с начала сезона, показал свой уровень. Мы очень рады видеть, что игроки всегда готовы.
Мотя продемонстрировал не только свой профессионализм, но и свой характер. И я очень рад знать, что у нас есть три топ-вратаря», – сказал Энрике.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Le Parisien
