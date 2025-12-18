  • Спортс
16

Энрике о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»: «Мотя продемонстрировал не только свой профессионализм, но и характер. Я очень рад, что у «ПСЖ» есть три топ-вратаря»

Луис Энрике: Сафонов показал не только профессионализм, но и характер.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил игру Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка.

Парижский клуб завоевал трофей, обыграв «Фламенго» (1:1, пен. 2:1). Российский вратарь сделал 4 сэйва в серии пенальти.

«Мы увидели, как еще один игрок, который не выходил на поле с начала сезона, показал свой уровень. Мы очень рады видеть, что игроки всегда готовы.

Мотя продемонстрировал не только свой профессионализм, но и свой характер. И я очень рад знать, что у нас есть три топ-вратаря», – сказал Энрике.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...26237 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Le Parisien
