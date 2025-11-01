Дуглас подтвердил, что пропустит оставшуюся часть года из-за травмы плеча: «Операция не понадобится, мы решили провести интенсивный курс физиотерапии. Вернусь еще сильнее»

Дуглас Сантос подтвердил, что пропустит оставшуюся часть года из-за травмы.

Защитник «Зенита » Дуглас Сантос подтвердил, что может больше не сыграть в 2025 году из-за травмы.

Бразилец повредил плечо на тренировке перед матчем 13-го тура Мир РПЛ против «Динамо» (2:1).

«Хочу сообщить, что на прошлой неделе во время тренировки я получил травму плеча. Слава Богу, операция не понадобится, мы решили провести интенсивный курс физиотерапии. Но, к сожалению, скорее всего, мне придется пропустить оставшуюся часть календарного года. Я вернусь еще сильнее и постараюсь достичь всех целей, поставленных на 2026 год.

Спасибо всем за поддержку и молитвы.

«Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших».

Книга пророка Исаии 55:8-9», – говорится в сообщении Дугласа.