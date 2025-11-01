Мостовой о праздновании гола «Локомотиву» в балаклаве: «Она специально была выбрана. До той ситуации две игры подряд забивал и отдавал»

Мостовой о праздновании в балаклаве: она специально была выбрана.

Андрей Мостовой прокомментировал свое празднование в балаклаве после гола в матче с «Локомотивом » (2:0) в 14-м туре Мир РПЛ .

Напомним, 23 октября на Вязовой улице хавбека «Зенита» попытались запихнуть в машину, но футболист смог убежать, а позже обратился в полицию. Также сообщалось о попытке похищения Сергея Селегеня, зятя бывшего спикера законодательного собрания Санкт-Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

На допросе задержанные назвали попытку похищения «инсценировкой задержания» с целью вымогательства.

– Что за шапка? Откуда взялась?

– Не знаю, где она, она специально была выбрана.

– Ты знал, что выйдешь и забьешь?

– Я не знал, что выйду.

– Это какое‑то совпадение, что ты после этой неприятной ситуации выходишь и забиваешь? Как‑то, получается, вас это взбодрило?

– Я до этой ситуации две игры подряд забивал и отдавал. Нормально ли чувствую себя? Вроде бы никак не повлияло. Сильно ли расстроился, что не вышел в стартовом составе? Очень. После гола думал, что попал в офсайд, я даже сразу назад побежал, – сказал полузащитник «Зенита ».