  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Галактионов о 0:2 от «Зенита»: «Было душновато, но это не оправдание, можно было агрессивнее начать. Как только начали прессинговать, появились моменты. Надо было выжимать максимум»
Галактионов о 0:2 от «Зенита»: «Было душновато, но это не оправдание, можно было агрессивнее начать. Как только начали прессинговать, появились моменты. Надо было выжимать максимум»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча с «Зенитом» в 14-м туре Мир РПЛ (0:2). 

– Поблагодарил команду за игру, достаточно хороший с нашей точки зрения матч по движению, прессингу, отборам, созданным моментам. Надо было выжимать максимум, при 1:0 перешли на схему с двумя нападающими, больше играли с флангов. Комличенко момент имел, в конце тоже моменты были. Мы раскрылись – и второй пропустили.

Старались, нагнетали, на чужом поле оказывали давление. Начали робковато, адаптировались к полю, стадиону. Было душновато, но это не оправдание, можно было агрессивнее начать. Как только начали прессинговать, положили мяч вниз, появились моменты. Класс соперника высокий, «Зенит» этим пользовался и создавал моменты.

– Первое поражение у команды и уже четвертое место. Какая задача у «Локомотива» от руководства?

– Любая большая команда стремится вне зависимости от объявления руководителей только на первые места. Все хотят побеждать априори, «Локомотив» обязан бороться за высокие места.

Таблица «гуляет» сейчас, очковая плотность большая. Одна игра может поменять ход событий, не обращаем внимание ни когда шли на первом месте, ни сейчас. Важно, чтобы травмированные вернулись в строй, до пауз в сборных нужно доработать нынешним составом и добиться максимального результата, – сказал Галактионов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoМихаил Галактионов
logoЛокомотив
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoНиколай Комличенко
logoМатч ТВ
