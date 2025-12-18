Боссы «МЮ» раздражены ошибками арбитров и хотят пообщаться с главой PGMOL Уэббом (Daily Mail)

«МЮ» хочет обсудить с Уэббом ошибки судей.

«Манчестер Юнайтед » в 2026 году хочет запросить встречу с Говардом Уэббом , главой английского судейского корпуса.

По информации Daily Mail, руководство клуба раздражено и считает, что в этом сезоне арбитры неоднократно допускали ошибки в пользу соперников «МЮ» (например, в играх манкунианцев с «Брентфордом», «Вест Хэмом», «Вулверхэмптоном»). Боссы хотят обсудить ситуацию с Уэббом и потребовать объяснений.

Отмечается, что главный тренер «Юнайтед» Рубен Аморим не имеет отношения к этой инициативе.