Боссы «МЮ» раздражены ошибками арбитров и хотят пообщаться с главой PGMOL Уэббом (Daily Mail)
«МЮ» хочет обсудить с Уэббом ошибки судей.
«Манчестер Юнайтед» в 2026 году хочет запросить встречу с Говардом Уэббом, главой английского судейского корпуса.
По информации Daily Mail, руководство клуба раздражено и считает, что в этом сезоне арбитры неоднократно допускали ошибки в пользу соперников «МЮ» (например, в играх манкунианцев с «Брентфордом», «Вест Хэмом», «Вулверхэмптоном»). Боссы хотят обсудить ситуацию с Уэббом и потребовать объяснений.
Отмечается, что главный тренер «Юнайтед» Рубен Аморим не имеет отношения к этой инициативе.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
