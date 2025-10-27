Daily Mail ошибочно написал, что Россия подала заявку на проведение Евро-2032 вместо Италии. В РФС прокомментировали: «Подали еще в 2022-м. Нового с тех пор ничего не было»
РФС прокомментировал статью о заявке на проведение Евро-2032 вместо Италии.
Сегодня английский таблоид Daily Mail опубликовал статью о том, что Россия якобы подала заявку на проведение турнира вместо Италии. Публикация основывалась на реплике президента РФС Александра Дюкова, ответившего на вопрос о том, готова ли Россия принять Евро-2032: «Россия всегда готова».
В статье цитата приведена в искаженном виде: Дюкову приписали слова из вопроса. Кроме того, его назвали «президентом федерации футбола Москвы».
«Заявку на Евро-2032 мы подали официально еще в 2022 году. Тогда же об этом все и писали.
Нового с тех пор ничего не было. Просто Daily Mail, видимо, на основе слов [главы РФС Александра] Дюкова пару дней назад решили так подать свою новость», – сообщили в пресс-службе РФС.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Известия»
