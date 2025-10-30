  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Челестини о татуировке с Че Геварой: «Он боролся за тех, кто не имеет к нему отношения, а я тоже много боролся в жизни. У меня он без военного берета – никаких отсылок к политике»
28

Челестини о татуировке с Че Геварой: «Он боролся за тех, кто не имеет к нему отношения, а я тоже много боролся в жизни. У меня он без военного берета – никаких отсылок к политике»

Фабио Челестини объяснил, почему решил набить татуировку с Че Геварой.

– Еще немного лично о вас. Первое, что бросается в глаза, это, конечно, татуировки. Сколько их у вас?

– Без понятия (смеется). Я не считал.

– Каждая из них что-то значит?

– Да. Каждую я набиваю, когда что-то случается в жизни. Например, у меня набиты имена моих детей. У меня есть татуировка, как добро побеждает зло. Ее я набил в период, когда ушел из «Марселя», а потом вылетел в четвертьфинале Кубка УЕФА с «Хетафе» от «Баварии». Потом мне сказали, что вместо меня возьмут нового игрока, со сборной тоже было все плохо. В общем, тогда я достиг максимального негатива. И мне пришлось перестроиться на позитив. Тогда же я решил подстричься налысо.

– Я знаю, что у вас есть татуировка с Че Геварой. Расскажите историю ее появления.

– Я итальянец, и, конечно, я много следил за итальянским футболом. И когда смотрел матчи, я очень часто за воротами видел изображения Че Гевары. Мне стало интересно – кто это такой? Начал про него читать, изучать. На моей татуировке он изображен без военного берета. Никаких отсылок к политике. Но что меня в нем привлекает – он всю жизнь боролся за тех, кто не имеет к нему никакого отношения, а я тоже много боролся в жизни, поэтому я решил его набить. Кстати, с этой татуировкой есть интересная история.

– Какая?

– Фотографию Че Гевары, с которой взят эскиз моей татуировки, сделал швейцарец. И мне удалось с ним встретиться. Мы сделали такой интересный репортаж. Он сфотографировал мою татуировку на тот же фотоаппарат Leica, на который он фотографировал Че Гевару. И он мне подарил оригинальную фотографию Че Гевары со своей подписью. До сих пор ее храню, – сказал главный тренер ЦСКА.

Эрнесто Че Гевара – латиноамериканский революционер, команданте Кубинской революции 1959 года и кубинский государственный деятель.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoФабио Челестини
logoМарсель
история
logoХетафе
logoлига 1 Франция
logoстиль
logoЛига Европы УЕФА
logoЧемпионат.com
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Челестини о россиянах: «Сначала общение было для меня как бокс, но меня пустили в свой мир. У русских искренние улыбки! Итальянцы, испанцы улыбаются всегда, но в этом есть немножко фальши»
вчера, 16:50
Челестини о жизненных принципах: «Не считаю себя хорошим, но я не лицемер. Не терплю тех, кто постоянно жалуются, но ничего не делает. Восхищают те, кто уделяет время другим»
вчера, 15:59
Челестини не сторонник штрафов: «Я здесь не для того, чтобы забирать деньги у ребят, но без правил жить нельзя. Штрафы в 50-100 евро, как в Швейцарии, в ЦСКА не сработают. Минимум – 1-2 тысячи»
вчера, 09:55
Челестини о решении возглавить ЦСКА: «Хороший состав, возможность выиграть Суперкубок в 1-м же матче. Меня убедили в больших амбициях клуба. Был вариант с «Хетафе»
28 октября, 20:04
Главные новости
Экс-игрок «Реала» Альфонсо: «Мне не нравится образ Винисиуса на поле – это не идет на пользу ни ему, ни клубу. Я бы продал его и подписал лучшего центрфорварда мира»
54 минуты назад
17-летний форвард «МЮ» Ибрагимов сменил спортивное гражданство Великобритании на российское. У уроженца Дагестана 2 матча за Англию U16 (Sport Baza)
55 минут назадВидео
Heineken не будет спонсором ЛЧ с 2027-го. Идут переговоры с пивными брендами AB InBev о 6-летнем контракте на 200 млн евро в год
сегодня, 08:46
Экс-вратарь «Знамени Труда» Заборовский о попадании молнии: «Крестик меня спас, поглотил удар. Один из ожогов был в его форме. Цепочка расплавилась, а крестик хранится в святой воде»
сегодня, 08:43
Гладилин о тренере для «Спартака»: «Аленичев, Тихонов и Титов. Не надо искать Талалаевых и Юранов, зарубежные тренеры тоже не нужны. Надо вернуться к истокам, когда работали красно-белые»
сегодня, 08:10
Сегодня празднуется Всемирный день жизни. Добавим ее еще больше в наши креативы к спецпроектам – ищем коммуникационного дизайнера в Сирену!
сегодня, 08:00Вакансия
«Реал» и Суперлига хотят получить 4,5 млрд евро от УЕФА в качестве «возмещения ущерба» (As)
сегодня, 07:40
Бородюк о лимите: «В РПЛ только 10-15 хороших легионеров, остальные – посредственные. Зачем нужны некачественные иностранцы, которые приезжают сидеть на лавке и зарабатывать деньги?»
сегодня, 07:30
Арне Слот: «Люди думают, что у «Ливерпуля» 25 игроков, но у нас 20 футболистов, еще 4 травмированны. Внимание было приковано к деньгам, которые мы потратили»
сегодня, 07:15
Владислав Радимов: «Спартак» смотреть невозможно, неинтересно, качества игры абсолютно нет. Допускаю, что игрокам комфортно со Станковичем – его просто так не выгонишь»
сегодня, 06:30
Ко всем новостям
Последние новости
Винисиус Жуниор сошелся со своей девушкой Вирджинией Фонсекой. Пара рассталась в начале октября из-за переписок футболиста с другой женщиной
11 минут назадФото
Агент Головина: «Бенитес проявлял интерес еще до ЧМ-2018, было предложение от его «Ньюкасла». Сашей интересовались «Боруссия» и клуб из Саудовской Аравии»
17 минут назад
Абаскаль о «Спартаке»: «Результаты улучшатся, у них отличный состав. Болельщики заслуживают этого»
23 минуты назад
Булыкин о матче «Локо»: «У «Зенита» перевес по составу, но слабые движение и мотивация. За счет мастерства Воробьева и Батракова можно хорошо выступить, Баринов может повести за собой»
29 минут назад
Головин о дубле с «Нантом»: «Суперпозитивные эмоции, очень рад победе и голам. Получилось помочь «Монако» в обороне и искать шансы впереди»
44 минуты назад
Губерниев о Карпине: «Не для 8-го места его приглашали в «Динамо». По‑прежнему очевидно негативное влияние экспертов «Матч ТВ». Сборная выдерживает, а клуб – нет»
сегодня, 08:27
Кубок Испании. «Леванте» против «Ориуэлы», «Сельта» – «Пуэрто-де-Вега», «Бетис» играет с «Пальма-дель-Рио»
сегодня, 08:25
Мерсон о «Челси»: «Решение отпустить Джексона ударит по ним. Состав не так силен, как все говорят – Гиу не справился с «Сандерлендом», Жоао Педро мало тренируется из-за травмы»
сегодня, 08:20
Маротта о том, что Жозеп Мартинес сбил 81-летнего мужчину: «Выражаем глубочайшие соболезнования семье погибшего и сочувствуем нашему игроку. Серьезное и деликатное событие»
сегодня, 08:18
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд. «Уфа» против «Нефтехимика», «Факел» сыграет с «Арсеналом»
сегодня, 07:50