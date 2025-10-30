Челестини о татуировке с Че Геварой: «Он боролся за тех, кто не имеет к нему отношения, а я тоже много боролся в жизни. У меня он без военного берета – никаких отсылок к политике»

Фабио Челестини объяснил, почему решил набить татуировку с Че Геварой.

– Еще немного лично о вас. Первое, что бросается в глаза, это, конечно, татуировки. Сколько их у вас?

– Без понятия (смеется). Я не считал.

– Каждая из них что-то значит?

– Да. Каждую я набиваю, когда что-то случается в жизни. Например, у меня набиты имена моих детей. У меня есть татуировка, как добро побеждает зло. Ее я набил в период, когда ушел из «Марселя », а потом вылетел в четвертьфинале Кубка УЕФА с «Хетафе » от «Баварии». Потом мне сказали, что вместо меня возьмут нового игрока, со сборной тоже было все плохо. В общем, тогда я достиг максимального негатива. И мне пришлось перестроиться на позитив. Тогда же я решил подстричься налысо.

– Я знаю, что у вас есть татуировка с Че Геварой. Расскажите историю ее появления.

– Я итальянец, и, конечно, я много следил за итальянским футболом. И когда смотрел матчи, я очень часто за воротами видел изображения Че Гевары. Мне стало интересно – кто это такой? Начал про него читать, изучать. На моей татуировке он изображен без военного берета. Никаких отсылок к политике. Но что меня в нем привлекает – он всю жизнь боролся за тех, кто не имеет к нему никакого отношения, а я тоже много боролся в жизни, поэтому я решил его набить. Кстати, с этой татуировкой есть интересная история.

– Какая?

– Фотографию Че Гевары, с которой взят эскиз моей татуировки, сделал швейцарец. И мне удалось с ним встретиться. Мы сделали такой интересный репортаж. Он сфотографировал мою татуировку на тот же фотоаппарат Leica, на который он фотографировал Че Гевару. И он мне подарил оригинальную фотографию Че Гевары со своей подписью. До сих пор ее храню, – сказал главный тренер ЦСКА .

Эрнесто Че Гевара – латиноамериканский революционер, команданте Кубинской революции 1959 года и кубинский государственный деятель.