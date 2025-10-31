  • Спортс
  Перес о «Золотой бутсе» Мбаппе: «Еще один стимул вносить свой вклад в величие «Реала». Я очень горд, что в нашей команде есть такой игрок»
22

Перес о «Золотой бутсе» Мбаппе: «Еще один стимул вносить свой вклад в величие «Реала». Я очень горд, что в нашей команде есть такой игрок»

Флорентино Перес поздравил Килиана Мбаппе с получением «Золотой бутсы».

Сегодня форварду «Реал» вручили приз лучшего бомбардира за прошлый сезон. Француз забил 31 гол в розыгрыше Ла Лиги.

«Это плод твоего труда, преданности делу и страсти к футболу. И я хочу, чтобы ты знал, что я, как президент «Реала», очень горд тем, что в нашей команде есть такой игрок, как ты.

Ты – лучший бомбардир Ла Лиги и Лиги чемпионов, забивающий больше одного гола за игру. Ты выиграл эту «Золотую бутсу» благодаря 31 голу, забитому в Ла Лиге в 34 матчах. И это только во внутренних соревнованиях, ведь, как всем известно, в общей сложности ты забил 44 гола во всех турнирах.

Ты творишь свою историю в белой футболке, о которой так мечтал. Эта «Золотая бутса» – еще один твой стимул продолжать побеждать и вносить свой вклад в величие «Реала», – сказал президент «Мадрида» на церемонии вручения награды.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
