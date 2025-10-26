«Локомотив» в 5-й раз подряд отыгрался в РПЛ, уступая в счете. Это самая длинная серия камбэков команды с 2006 года

«Локомотив» провел самую длинную серию камбэков за 19 лет.

Сегодня команда Михаила Галактионова сыграла вничью с «Акроном » (1:1) в 13-м туре Мир РПЛ , пропустив первой на 42-й минуте.

«Локомотив » набирал очки в РПЛ в каждом из последних 5 матчей, в которых уступал в счете. Железнодорожники начали эту серию в прошлом сезоне в матче с «Ростовом » (1:1), а в сезоне-2025/26 ранее отыгрались в матчах с «Балтикой» (1:1), «Ахматом» (1:1) и «Динамо » (5:3).

В последний раз у «Локомотива» была более длительная серия камбеков в 2006 году – 6 матчей подряд.